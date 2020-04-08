2020-04-08T16:48:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ЛНР: выявлено еще два случая заражения Covid-19

За все время в Республике зафиксировано 6 случаев заражения
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Ранее сообщалось о четырех случаях заражения коронавирусомРанее сообщалось о четырех случаях заражения коронавирусомФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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На сегодняшний день в Луганской Народной Республике зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил главный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.

- Всего в Республике на сегодняшний день выявлено шесть заболевших, один из них выздоровел и выписан. Пятеро находятся в боксированных палатах лечебных заведений ЛНР, - сообщил Докашенко.

Под наблюдением медиков в стационарных условиях находится 201 человек. Они не заражены Covid-19, а могут быть носителями этой инфекции. Эти люди, по словам главного санврача, находятся на обсервации в лечебных учреждениях ЛНР для недопущения распространения коронавирусной инфекции нового типа.

- У нас увеличивается количество граждан, прибывающих из Российской Федерации и находящихся на обязательной самоизоляции на срок в 14 суток. Они находятся дома и таких граждан у нас 554 человека, - рассказал Дмитрий Докашенко.

Кроме этого, главный санврач Луганской Народной Республики заявил о том, что украинские средства массовой информации распространяют ложь относительно ситуации с коронавирусом в ЛНР.

- Циркулирующие с недавнего времени слухи о якобы первом умершем в Республике от коронавируса Covid-19 являются враньем, - подчеркнул Докашенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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