Коронавирус в ЛНР: выявлено еще два случая заражения Covid-19

На сегодняшний день в Луганской Народной Республике зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил главный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.

- Всего в Республике на сегодняшний день выявлено шесть заболевших, один из них выздоровел и выписан. Пятеро находятся в боксированных палатах лечебных заведений ЛНР, - сообщил Докашенко.

Под наблюдением медиков в стационарных условиях находится 201 человек. Они не заражены Covid-19, а могут быть носителями этой инфекции. Эти люди, по словам главного санврача, находятся на обсервации в лечебных учреждениях ЛНР для недопущения распространения коронавирусной инфекции нового типа.

- У нас увеличивается количество граждан, прибывающих из Российской Федерации и находящихся на обязательной самоизоляции на срок в 14 суток. Они находятся дома и таких граждан у нас 554 человека, - рассказал Дмитрий Докашенко.

Кроме этого, главный санврач Луганской Народной Республики заявил о том, что украинские средства массовой информации распространяют ложь относительно ситуации с коронавирусом в ЛНР.

- Циркулирующие с недавнего времени слухи о якобы первом умершем в Республике от коронавируса Covid-19 являются враньем, - подчеркнул Докашенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в ДНР, последние новости на 8 апреля 2020 года: за все время в Республике выявили 6 случаев заражения Covid-19

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 8 апреля 2020 года (подробности)