У жителя ЛНР тест на коронавирус дал положительный результат
В Луганской Народной Республике выявлен факт заражения жителя коронавирусной инфекцией. Тест на Covid-19 дал положительный результат. Об этом заявила министр здравоохранения Республики Наталия Пащенко.
- Выявлен первый положительный тест у нашего пациента, - сказала министр.
Пащенко отметила, что это еще не окончательный диагноз.
- Но это уже первый звоночек, который должен насторожить, и население в том числе, - говорит руководитель здравоохранительного ведомства. - Он требует подтверждения, нам потребуется несколько суток для того, чтобы подтвердить или исключить данный диагноз.
Тем временем, в Донецкой Народной Республике не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Граждане с подозрением на Covid-19 находятся под наблюдением медиков.
Напомним, что в ДНР ввели жесткие меры за невыполнение правил карантина. Нарушителям грозит административная и уголовная ответственность.
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ИСТОЧНИК KP.RU