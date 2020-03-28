У жителя ЛНР тест на коронавирус дал положительный результат

28 Март 2020 2020-03-28T22:59:18+03:00

Результат еще не окончательный Фото: Андрей АБРАМОВ

Об этом заявила министр здравоохранения Республики Наталия Пащенко

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В Луганской Народной Республике выявлен факт заражения жителя коронавирусной инфекцией. Тест на Covid-19 дал положительный результат. Об этом заявила министр здравоохранения Республики Наталия Пащенко.

- Выявлен первый положительный тест у нашего пациента, - сказала министр.

Пащенко отметила, что это еще не окончательный диагноз.

- Но это уже первый звоночек, который должен насторожить, и население в том числе, - говорит руководитель здравоохранительного ведомства. - Он требует подтверждения, нам потребуется несколько суток для того, чтобы подтвердить или исключить данный диагноз.

Тем временем, в Донецкой Народной Республике не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Граждане с подозрением на Covid-19 находятся под наблюдением медиков.

Напомним, что в ДНР ввели жесткие меры за невыполнение правил карантина. Нарушителям грозит административная и уголовная ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU