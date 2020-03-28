В ДНР по состоянию на 28 марта коронавируса не выявлено

28 Март 2020 2020-03-28T12:37:57+03:00

Осложнения на пневмонию может вызвать и обычная инфекция Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Ситуация в Донецкой Народной Республике с коронавирусом стабильная и находится под контролем. Случаев заболеваний COVID-19, на 28 марта на территории Республики не зарегистрировано. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Что касается статистики распространения вируса в мире на 28 марта, то подтверждено 597,335 (+11195) инфицированных, выздоровели 131,712 (+854) человек, умерли от коронавируса 27,365 (+500).

В России число заразившихся составляет 1,036 человек, вылечившихся —45, умерших — 4 (+1).

На Украине — заразившихся 310, вылечившихся (+84), умерших —5.

- В Донецке сейчас много больных с ОРВИ, - говорит "КП" донецкий терапевт Владимир Семенов. - От этой инфекции тоже можно "заработать" пневмонию. Главное - во время начать лечение, пить отвары шиповника. чай с медом и лимоном. и не появляться в людных местах.

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ИСТОЧНИК KP.RU