2020-03-23T21:11:51+03:00
Общество

Возобновлено движение на границе России и ЛНР

Об этом сообщили в МГБ Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Россия сняла ограничения для жителей республик Донбасса. Фото: ridus.ruРоссия сняла ограничения для жителей республик Донбасса. Фото: ridus.ru
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На границе Российской Федерации и Луганской Народной Республики возобновлено движение. Через международные пункты пропускают пассажирские автобусы и машины с республиканской регистрацией. Об этом сообщили в министерстве государственной безопасности ЛНР.

- Пропуск граждан через границу будет осуществляться исключительно в международных автомобильных пунктах пропуска «Изварино», «Должанский» и «Червонопартизанск» при наличии в паспорте гражданина Украины или паспорте гражданина ЛНР отметки о регистрации по месту жительства на территории Республики, - рассказали в МГБ Республики.

Тем временем, министерство иностранных дел Донецкой Народной Республики поблагодарило правительство Российской Федерации за снятие ограничения на въезд в страну для жителей Республики.

Напомним, что в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Covid-19 Россия временно ввела ограничение на передвижение иностранцев через границу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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