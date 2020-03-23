МИД ДНР поблагодарил Россию за снятие ограничения на въезд в страну для жителей Республики

23 Март 2020 2020-03-23T20:38:41+03:00

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Внешнеполитическое ведомство Донецкой Народной Республики поблагодарило власти Российской Федерации за снятие ограничения передвижения через границу для жителей Республики.

- Министерство иностранных дел ДНР приветствует это важное гуманитарное решение российского правительства, благодаря которому те наши граждане, которые еще не успели получить российские паспорта, смогут въезжать на территорию России, - говорится в официальном заявлении МИДа. – Благодарим власти Российской Федерации за действенную помощь и поддержку жителей Республики в сложившихся из-за угрозы распространения коронавируса непростых обстоятельствах.

Напомним, что правительство Российской Федерации внесло поправку в распоряжение, временно ограничивающие передвижение иностранцев через государственную границу РФ.

- Согласно поправке, жители Республик могут въезжать на территорию России не только при наличии российского паспорта, но и по паспорту Украины, в котором имеется регистрация на территории ДНР или ЛНР, или по паспорту Донецкой Народной Республики, - отметили в министерстве иностранных дел ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU