Ведомства ЛНР помогут жителям Республики вернуться из стран, где бушует коронавирус Covid-19
Сегодня, 23 марта, Леонид Пасечник издал новый указ. В нем сказано, что жители Республики, которые сейчас находятся в странах с высоким уровнем заражения коронавирусом COVID-19, должны быть эвакуированы на территорию ЛНР. В особенности, это касается тех, у кого уже выявлены первые симптомы – признаки респираторной инфекции и повышенная температура.
В ближайшее время Министерство иностранных дел должно составить список жителей ЛНР, которые находятся за границей. После с ними свяжутся сотрудники ведомства. Они расскажут, как можно в кратчайшие сроки вернуться на территорию Республики.
— Постановляю оказать содействие по возвращению лиц, изъявивших желание возвратиться на территорию Республики; обеспечить первоочередное прохождение международных пунктов пропуска, при соблюдении условий безопасности иных лиц, находящихся в данных пунктах пропуска,— сказано в указе.
После вернувшиеся должны провести на карантине 14 дней под наблюдением врачей. А те, у кого нашли симптомы заражения COVID-19, будут принудительно госпитализированы.
Контроль за исполнение положений данного указа Леонид Пасечник оставляет за собой.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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