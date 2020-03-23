Ведомства ЛНР помогут жителям Республики вернуться из стран, где бушует коронавирус Covid-19

23 Март 2020 2020-03-23T20:13:18+03:00

Тем временем в ДНР у 110 жителей, вернувшихся из-за границы, есть подозрения на коронавирусную инфекцию. Фото: news.myseldon.com

Леонид Пасечник распорядился эвакуировать жителей Республики из стран с высоким уровнем распространения коронавируса COVID-19, и обеспечить им место для 14-дневного карантина

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Сегодня, 23 марта, Леонид Пасечник издал новый указ. В нем сказано, что жители Республики, которые сейчас находятся в странах с высоким уровнем заражения коронавирусом COVID-19, должны быть эвакуированы на территорию ЛНР. В особенности, это касается тех, у кого уже выявлены первые симптомы – признаки респираторной инфекции и повышенная температура.

В ближайшее время Министерство иностранных дел должно составить список жителей ЛНР, которые находятся за границей. После с ними свяжутся сотрудники ведомства. Они расскажут, как можно в кратчайшие сроки вернуться на территорию Республики.

— Постановляю оказать содействие по возвращению лиц, изъявивших желание возвратиться на территорию Республики; обеспечить первоочередное прохождение международных пунктов пропуска, при соблюдении условий безопасности иных лиц, находящихся в данных пунктах пропуска,— сказано в указе.

После вернувшиеся должны провести на карантине 14 дней под наблюдением врачей. А те, у кого нашли симптомы заражения COVID-19, будут принудительно госпитализированы.

Контроль за исполнение положений данного указа Леонид Пасечник оставляет за собой.

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ИСТОЧНИК KP.RU