2020-03-23T20:13:18+03:00
Политика

Ведомства ЛНР помогут жителям Республики вернуться из стран, где бушует коронавирус Covid-19

Леонид Пасечник распорядился эвакуировать жителей Республики из стран с высоким уровнем распространения коронавируса COVID-19, и обеспечить им место для 14-дневного карантина
Екатерина Сорока
Поделиться:
Тем временем в ДНР у 110 жителей, вернувшихся из-за границы, есть подозрения на коронавирусную инфекцию. Фото: news.myseldon.comТем временем в ДНР у 110 жителей, вернувшихся из-за границы, есть подозрения на коронавирусную инфекцию. Фото: news.myseldon.com
Изменить размер текста:

Сегодня, 23 марта, Леонид Пасечник издал новый указ. В нем сказано, что жители Республики, которые сейчас находятся в странах с высоким уровнем заражения коронавирусом COVID-19, должны быть эвакуированы на территорию ЛНР. В особенности, это касается тех, у кого уже выявлены первые симптомы – признаки респираторной инфекции и повышенная температура.

В ближайшее время Министерство иностранных дел должно составить список жителей ЛНР, которые находятся за границей. После с ними свяжутся сотрудники ведомства. Они расскажут, как можно в кратчайшие сроки вернуться на территорию Республики.

— Постановляю оказать содействие по возвращению лиц, изъявивших желание возвратиться на территорию Республики; обеспечить первоочередное прохождение международных пунктов пропуска, при соблюдении условий безопасности иных лиц, находящихся в данных пунктах пропуска,— сказано в указе.

После вернувшиеся должны провести на карантине 14 дней под наблюдением врачей. А те, у кого нашли симптомы заражения COVID-19, будут принудительно госпитализированы.

Контроль за исполнение положений данного указа Леонид Пасечник оставляет за собой.

Читайте также:

Новый порядок пересечения государственной границы ДНР: важные изменения

Министерство государственной безопасности Республики опубликовало Новый порядок пересечения государственной границы ДНР [видео] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода на неделю: К концу недели в ДНР вернется тепло
В аварии под Новоазовском пострадали трое взрослых и двое детей
Возобновлено движение на границе России и ЛНР
Штаб по коронавирусу призвал жителей ДНР доверять только официальной информации
МИД ДНР поблагодарил Россию за снятие ограничения на въезд в страну для жителей Республики
Ведомства ЛНР помогут жителям Республики вернуться из стран, где бушует коронавирус Covid-19
В ДНР у 110 жителей, вернувшихся из-за границы, подозревают коронавирусную инфекцию
«30 тысяч рублей за два паспорта - ДНР и РФ»: Правоохранители рассказали новую схему мошенников в соцсетях
В ЛНР полуторагодовалый ребенок выпал из окна квартиры и получил травмы
Режим повышенной готовности: В каком режиме работает почта в ДНР
СБУшники выискивают в Попасной жителей, которые поддерживают республики Донбасса
Рынки в ДНР работают в штатном режиме
В Донбассе восемь украинских контрактников устали служить и дезертировали