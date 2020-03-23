2020-03-23T16:35:27+03:00
Общество

Россия сделала исключение и сняла ограничения на въезд в страну для жителей ДНР и ЛНР

Из-за распространения коронавирусной инфекции иностранцам въезд в Россию временно ограничен
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Россия сделала исключение и сняла ограничения на въезд в страну для жителей ДНР и ЛНР. Фото: wixsite.comРоссия сделала исключение и сняла ограничения на въезд в страну для жителей ДНР и ЛНР. Фото: wixsite.com
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Правительство Российской Федерации разрешило жителям республик Донбасса въезд на свою территорию. Об этом говорится в соответствующем распоряжении.

Еще недавно дончане и луганчане, не имеющие российских паспортов, не имели такой возможности. Они подпадали под действие правительственного распоряжения, которым иностранцам ограничен въезд в Россию для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции Сovid-19 с 16 марта.

Жителям ДНР и ЛНР разрешен въезд в Россию на основании отметки о регистрации по месту жительства на территории республик Донбасса в украинском или республиканском паспорте.

- Россия нам становится все ближе и ближе, процесс интеграции идет по факту. Безусловно, новое распоряжение Правительства РФ для жителей республик Донбасса очень выгодно и полезно, а самой России такое открытие границы проблем не принесет. У нас нет большого количества перемещающихся из стран Европы и Азии, где сейчас бушует коронавирусная инфекция Covid-2019. И пока в Республиках нет ни одного подтвержденного случая этого заболевания, - прокомментировал «КП» донбасский политолог Кирилл Черкашин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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