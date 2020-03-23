2020-03-23T09:23:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Дончанин съездил в Москву в командировку и оказался на домашнем карантине

Сейчас у пациента признаки респираторной инфекции
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Ольга Долгошапко сообщила о новом случае, подозрительном на Covid-2019Ольга Долгошапко сообщила о новом случае, подозрительном на Covid-2019Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Дончанин вернулся из Москвы, где неделю находился в командировке, с симптомами респираторной инфекции.

- Поскольку мужчина работает в серьезном офисе, мы отправили его на домашний карантин, чтобы он не заражал коллег, - сообщила «КП» министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

Есть ли у пациента коронавирусная инфекция Covid-2019 или нет, станет известно через две недели.

На сегодня в Донецкой Народной Республике под наблюдением врачей-эпидемиологов находятся шесть взрослых людей и один ребенок. Все они побывали в странах, где бушует коронавирусная инфекция Covid-2019 . На текущий момент в Республике не зарегистрировано ни одного случая заболевания новым инфекционным заболеванием.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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