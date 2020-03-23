В ДНР у 110 жителей, вернувшихся из-за границы, подозревают коронавирусную инфекцию

23 Март 2020 2020-03-23T18:57:35+03:00

Есть ли у пациентов Covid-2019 или нет, тест-системы покажут через две недели

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На сегодня в Донецкой Народной Республике нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусной инфекцией Covid-2019. Под наблюдением в учреждениях здравоохранения на стационарном карантине находятся 65 человек, а на домашней самоизоляции - еще 45. Об этом "КП" заявила министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

- Состояние всех лиц, находящихся под наблюдением, в целом удовлетворительное. За теми пациентами, у которых есть проявления респираторных вирусных заболеваний, ведется наблюдение и обследование. Только за два дня (21 и 22 марта) под наблюдения в стационары поступило 46 человек. В основном это лица, вернувшиеся из Украины, а также стран Европы, - рассказала Ольга Николаевна.

Есть ли у пациентов коронавирусная инфекция Covid-2019 или нет, станет известно через две недели. После проведения контрольных тестов.

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ИСТОЧНИК KP.RU