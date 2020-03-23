«Гречка от качка бесплатно!»: Донецкий блогер с забавной табличкой снова появился в центре города

23 Март 2020 2020-03-23T14:20:29+03:00

— Придумай что-то поинтереснее! А то всего-лишь с табличкой вышел! Это ли не достижение? А сделать что-то более существенное слабо? — можно встретить и такую группу комментариев в социальных сетях. Фото: инстаграм Евгения Фабинского в инстаграм

На один день блогер стал волонтером и бесплатно раздал жителям города целый мешок гречки [видео]

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«Комсомолка» на днях уже писала об одиночном протесте донецкого блогера Евгения Фабиянского. Мужчину возмутило, что жители его города зря наводят панику друг на друга из-за коронавируса, который бушует в мире.

Популярность к его персоне с того времени в социальных сетях только возросла. Однако кроме доброжелателей у Евгения появилась и небольшая группа ненавистников.

— Самое забавное – это читать комментарии под моей фотографией в социальных сетях. Ничего кроме озлобленности, там больше нет. Конечно, нашлись и те, кто писал «красавчик» или «молодец», но их было меньше. В общем, писали всякую ерунду. Ничего кроме смеха у меня хейтеры не вызвали, — комментирует ситуацию Евгений.

Игнорировать такие комментарии Евгений не стал. Поэтому на следующий день он снова вышел на улицу с забавной табличкой. Но только не для одиночного протеста, а как «волонтер на один день». Вооружившись картонкой с надписью «Гречка от качка бесплатно!» и мешком с крупой, он встал у дверей супермаркета и стал зазывать людей. Каждый, кто проходил мимо мог набрать себе немного гречки совершенно бесплатно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/768197" frameborder="0"></iframe> Одиночная акция Евгения Фабиянского «Гречкаот качка бесплатно!».! другой источник

— Мой крик о помощи услышали во всей ДНР. Спасибо за вашу заботу! Но знаете, гречка нужна не только качкам. А кому еще? Всем! Хочешь похудеть или набрать массу - ешь гречку! — пишет Евгений. — В общем, желаю вам всегда иметь при себе пакетик этой крупы. И будьте заботливыми – поделитесь с другими. Не скупайте все магазины. Мы тоже хотим кушать.

В тот же день стало известно, что в Республику по-прежнему будут приезжать фуры с продовольствием из Российской Федерации. Депутат Народного Совета разъяснил ситуацию с поставками продуктов.

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ИСТОЧНИК KP.RU