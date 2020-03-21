«Оставьте гречку качкам!» Донецкий блогер вышел на одиночный протест в центре города

21 Март 2020 2020-03-21T22:19:02+03:00

Мужчина призывает своих соотечественников не паниковать и перестать массово запасаться продуктами питания. Ведь на время карантина все равно все магазины будут работать [фото]

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В соцсетях набирают популярность одиночные протесты. Человек выходит в людное место с табличкой, на которой написана абсурдно смешная надпись с призывом или предложением. Но за этим плакатом чаще всего скрывается гораздо больше смысла, чем просто посмеяться. К этому движению присоединился донецкий блогер и фитнес тренер Евгений Фабиянский.

20 марта мужчина вышел на улицы города с плакатом, где была написана такая фраза – «Оставьте гречку качкам!». В социальный сетях Евгений рассказал, что таким образом он призывает своих сограждан не паниковать из-за коронавируса covid-19.

Добавим, что в связи с объявленным на днях карантином, люди стали массово опустошать полки супермаркетов. Больше всего люди запасаются защитными масками, антисепиками, крупами, консервами и туалетной бумагой.

—Паника – путь к хаосу. И это страшно. Нам сейчас нужна не паника, а профилактика! Профилактика – это всегда мыть руки перед едой, использовать одноразовые салфетки, хорошо мыть пищу и пить бутилированную воду, а также прикрывать рот, если чихаешь или кашляешь, — пишет Евгений Фабиянский в социальных сетях.

Не забыл Евгений заглянуть со своим плакатом и в один из самых больших супермаркетов Донецка. Фото: инстаграм блогера

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ИСТОЧНИК KP.RU