2020-03-21T19:43:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Есть ли в республиках Донбасса дефицит продуктов из-за угрозы коронавируса

Жители ДНР и ЛНР активно запасаются продуктами первой необходимости
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Из-за угрозы коронавируса жители ДНР и ЛНР стали запасаться продуктамиИз-за угрозы коронавируса жители ДНР и ЛНР стали запасаться продуктамиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В связи с бушующей в мире коронавирусной инфекцией Covid-19 и введенным в Луганской и Донецкой Народных Республиках режима повышенной готовности, жители государств ринулись в продуктовые магазины, чтобы «на всякий случай» запастись самыми необходимыми товарами. В социальных сетях начали публиковать фото пустеющих полок от ажиотажа.

И.о. министра промышленности и торговли ЛНР Ирина Деркач решила проверить, как обстоят дела в магазинах и на складах с запасами продуктов.

- В первые дни на самом деле не успевали доставлять и выставлять товар, - говорит она по итогам проверки. - Но уже предприняты организационные меры, которые позволят выровнять ситуацию. При этом на складах все есть.

На предприятие, которое обеспечивает Республику хлебом, мукой, крупами и другими продуктами первой необходимости, успокоили.

- Наше предприятие обладает достаточными запасами сырья, как зернового, так и пищевого, и мы в состоянии обеспечить даже повышенный спрос, - сказали сотрудники предприятия

Тем временем, супермаркеты проанализировали ситуацию, и чтобы избежать опустения на полках – сделали запас. Теперь продукция всегда будет в продаже.

В Донецкой Народной Республике дефицита продуктов тоже нет. В администрации одной из популярных сетей супермаркетов объяснили, почему некоторое время полки определенных продуктов были пустыми.

- Наши магазины работают в обычном режиме и как всегда выстраивают работу так, чтобы удовлетворить все потребности в свежих и качественных продуктах, - говорят в маркете. - Если вы видите, что где-то опустела полка – не стоит переживать, это говорит лишь о высоком спросе на товар, но не о его дефиците. Наши сотрудники стараются как можно быстрее наполнять стеллажи.

Также из-за угрозы коронавируса в ДНР могут снизить цены на курятину и яйца, а также устроить налоговые каникулы фермерам. Об этом говорили на совещании Дениса Пушилина по вопросам продовольственной безопасности.

- Думаю, мы в силах снизить себестоимость не только мяса, но и кормов. Что повлечет за собой снижение стоимости и мясной, и яичной продукции, - сказал на совещании директор предприятия «Роз-Агро» Вадим Скаблюк.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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