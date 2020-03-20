35-летний мужчина пытался попасть в ДНР в обход украинского КПП

20 Март 2020 2020-03-20T20:52:33+03:00

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С 16 марта власти Украины ввели ограничения на пересечение линии разграничения в Донбассе. По этой причине 35-летний мужчина пошел в обход контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое». И был задержан украинскими пограничниками и военными.

После введения ограничений украинские пограничники усилили патрулирование вблизи КПВВ. И уже 17 марта первый нарушитель, направлявшийся в ДНР «партизанскими тропами», был задержан. Мужчина признался, что знал о запретах. Поэтому и пошел в обход пункта пропуска. Кроме этого, выяснилось, что у «путешественника» просроченное удостоверение лица без гражданства с правом временного проживания на Украине.

Не понятно, на какой прием в ДНР рассчитывал мужчина с такой «ксивой». Ему помимо обязательного карантина из-за угрозы коронавируса светило долгое выяснение его личности в компетентных органах. К тому же до территории Республики «путешественник» мог попросту не дойти – на передовой полно мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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ИСТОЧНИК KP.RU