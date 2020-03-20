2020-03-20T20:52:33+03:00
Политика

35-летний мужчина пытался попасть в ДНР в обход украинского КПП

Произошло это после введения Украиной запрета на пересечение линии разграничения
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Задержанный мужчина показал украинским пограничникам, куда он направлялся. Фото: ГПСУЗадержанный мужчина показал украинским пограничникам, куда он направлялся. Фото: ГПСУ
Изменить размер текста:

С 16 марта власти Украины ввели ограничения на пересечение линии разграничения в Донбассе. По этой причине 35-летний мужчина пошел в обход контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое». И был задержан украинскими пограничниками и военными.

После введения ограничений украинские пограничники усилили патрулирование вблизи КПВВ. И уже 17 марта первый нарушитель, направлявшийся в ДНР «партизанскими тропами», был задержан. Мужчина признался, что знал о запретах. Поэтому и пошел в обход пункта пропуска. Кроме этого, выяснилось, что у «путешественника» просроченное удостоверение лица без гражданства с правом временного проживания на Украине.

Не понятно, на какой прием в ДНР рассчитывал мужчина с такой «ксивой». Ему помимо обязательного карантина из-за угрозы коронавируса светило долгое выяснение его личности в компетентных органах. К тому же до территории Республики «путешественник» мог попросту не дойти – на передовой полно мин и неразорвавшихся боеприпасов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый порядок пересечения государственной границы ДНР: важные изменения

Министерство государственной безопасности Республики опубликовало Новый порядок пересечения государственной границы ДНР [видео] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Донбассе исламисты из Сирии подорвались на самодельном «Граде»
Досрочно открыл купальный сезон: в ЛНР утонул 12-летний мальчик
В Донецке госпитализировали 8-летнюю девочку с подозрением на коронавирус
Украинские разведчики вывозят из Донбасса вооружение на продажу при помощи волонтеров
25 марта центр занятости Донецка проведет прямую линию
35-летний мужчина пытался попасть в ДНР в обход украинского КПП
В ДНР могут снизить цены на курятину и яйца, а также устроить налоговые каникулы фермерам
Кадровые изменения в ДНР: назначен новый министр
В случае ухудшения ситуации с коронавирусом в ДНР появится необычный волонтерский штаб
Из-за угрозы коронавируса: во внешкольных учреждениях Луганска отменили занятия
«Готовятся к большой войне?» Украина разместила четыре «Града» в Донбассе
В ДНР и ЛНР приостановили гумпрограмму помощи жителям подконтрольной Киеву территории Донбасса
Международный комитет Красного Креста продолжит помогать жителям Донбасса
Жители Мариуполя требуют выселить соседку-медсестру из-за боязни заболеть коронавирусом
В ЛНР пьяный мужчина зажег сухостой и сам сгорел в огне
Какие образовательные учреждения ДНР получат российскую аккредитацию
Украинские каратели в полтора раза нарастили обстрелы в «честь» приезда в Донбасс начальника Генштаба ВСУ