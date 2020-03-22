Голод отменяется: В ДНР по-прежнему пропускают фуры с продовольствием из РФ

Дончан, которые, казалось бы, закалены лишениями 2014 года, тоже охватила продовольственная паника.

Не сразу, но многие кинулись покупать мешками крупу, туалетную бумагу и прочее. Как не заверяют официальные СМИ, что перебоя с поставками продуктов нет, но народ верит слабо и делает покупки впрок. Ситуацию решила разъяснить депутат НС ДНР Анастасия Селиванова.

- Мы сегодня пообщались с водителями фур, которые въезжают через Успенку из РФ в ДНР, - рассказала депутат Анастасия Селиванова. - Постановление Правительства РФ выполняется. К фурам ограничение на въезд/выезд не применяется. Водители назвали обманщиками тех, кто говорит, что фуры не пропускают. Никаких ограничений на пересечение границы РФ-ДНР-РФ нет. Всё как и раньше: загрузка продуктами в РФ-таможня-разгрузка в ДНР. Паспорт у водителя фуры может быть любой.

А потому, возьмите себя в руки. В Донецкой Народной Республике дефицита продуктов нет. Голода в ДНР не будет. А вот повышенная тревожность и мнительность способны привести к психическим расстройствам и обострению других хронических заболеваний.

Также ранее мы сообщали, что из-за угрозы коронавируса в ДНР могут снизить цены на курятину и яйца, а также устроить налоговые каникулы фермерам. Об этом говорили на совещании Дениса Пушилина по вопросам продовольственной безопасности.

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