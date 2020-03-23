Последний спектакль перед уходом на карантин: Как в Донецке прошел пресс-показ пьесы «Ромео и Жанетта» в условиях режима повышенной готовности

Пьесу «Ромео и Жанетта» российский режиссер Сергей Бобровский готовил для донецкого зрителя два месяца. Знакомство режиссера с Донецким музыкально-драматическим театром состоялось еще в мае 2016 года на международном форуме «Славянский мост», где донецкие актеры показывали «Три шутки» по Чехову. А в 2018 с его легкой руки в нашем драмтеатре зацвел «Вишневый сад». И эта постановка принесла впоследствии нашей муздраме немало престижных наград на международных фестивалях.

Премьеру «Ромео и Жанетта» ждали в 20-х числах марта. 19 марта в драмтеатре состоялся пресс-показ этой истории любви и зал был, как всегда, полон.

Минимум декораций и максимум игры актеров, так можно сказать об этой пьесе. Ее глубина, талант актеров не требовали никакой бутафории.

Сергей Бобровский уже знаком донецкому зрителю.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Актеры и ветер – вот и все, а необходимое есть в артистах, поэтому ничего лишнего, - рассказывает режиссер Сергей Бобровский. – А еще там звучит моя поэзия. Искал стихи во всей французской литературе для героя Люсьена, которого играет Максим Селиванов. Не нашел и написал сам. Скажу одно, у этой пьесы свое лицо, а значит будет свой зритель.

Максим Селиванов продемонстрировал все грани своего таланта.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

«Она – мой сон забытый, мой приют…

Она – любовь моя, моя мечта и нежность…

Она – царицы тьмы, где не поют…

Она – владычица страны, где длится Вечность!»

История любви в 2-х действиях.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

История любви, рассказанная артистами донецкой драмы, не оставит никого равнодушными. В ней есть, от чего приходить в восторг, с чем спорить и не соглашаться. Между героями постоянно идет борьба – между долгом и правом на любовь, между разумом и чувствами. А, кроме того, она наполнена прекрасной музыкой.

По окончании спектакля зрители аплодировали стоя и трижды вызывали актеров на поклон. Пьеса несомненно полюбится донецкому зрителю, для этого в ней есть все необходимое – блестящий актерский состав, неплоские многосмысловые образы, а главное – недосказанность, возможность зрителю самому понять, о чем эта пьеса. Это фирменный почерк Сергея Бобровского.

Спектакль поставлен по пьесе французского драматурга Жанна Ануя.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Планировалось три дня премьеры, а билеты в драмтеатр продавались уже на июнь. Как вдруг сразу после пресс-показа новость: в Республике отменяются все культурные мероприятия из-за угрозы коронавируса. Перед пресс-показом, когда еще не был готов указ, «Комсомолка» поинтересовалась у генерального директора - художественного руководителя муздрамы Натальи Волковой о мерах профилактики и возможной отмене из-за них спектаклей.

Спектакли будут перенесены на другое время.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Мы все понимаем, что это возможно. Более того, мы готовы к этому. Хотя помещение театра серьезно обрабатывается и это делалось всегда, не только во время возможной эпидемии, - сказала Наталья Марковна. - Но даже, если так произойдет, что спектакли временно отменят, мы оповестим зрителей и перенесем просмотры на другое время. Мы верим, что дончане отнесутся к этому с пониманием, а мы сделаем все возможное и невозможное для них. К тому же у нас вскоре День театра и, как бы обстоятельства не сложились, мы постараемся этот праздник встретить с нашими зрителями.

Актеров вызывали на поклон трижды.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Дончане пока с трудом верят в то, что все мероприятия отменены. Театр помогал им жить все эти годы.

- Если честно, я бы даже отсутствие гречки легче пережила. Просто потому, что спектакли, концерты – это маркер мирной жизни. У нас в Донецке при всей военной действительности никогда не закрывались театры и филармония, - рассказывает донецкая зрительница Оксана. – И вот такая новость… Музыка, искусство нам дают так много, поднимают на такие высоты, где наша душа звучит на частоте, которой никакие вирусы недоступны. Очень жаль, что у нас это отняли. Надеюсь, запрет продлится недолго. И мы увидим эту достойную премьеру на сцене муздрамы.

Премьеру готовили два месяца.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В Донецке не принято говорить «последний», говорят «крайний», хотя мне и не слишком нравится, как это звучит. Будем считать пресс-показ истории любви в двух действиях «Ромео и Жанетта» крайним и ждать, когда двери театра вновь распахнутся для донецкого зрителя.

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