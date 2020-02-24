Французскую пьесу «Ромео и Жанетта» для донецкого зрителя поставит режиссер из России Сергей Бобровский

Знакомство Сергея Бобровского с Донецким музыкально-драматическим театром состоялось еще в мае 2016 года на международном форуме «Славянский мост», где донецкие актеры показывали «Три шутки» по Чехову. А в 2018 с его легкой руки в нашем драмтеатре зацвел «Вишневый сад».

Сергей Бобровский не впервые в Донецке.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

И вот снова Сергей Александрович в гостях у дончан. В этот раз готовит к постановке спектакль «Ромео и Жанетта» по пьесе французского драматурга Жана Ануя. Премьера состоится в драмтеатре 20 марта.

Драма эта написана в 1945 году и в этом я тоже вижу незримую связь с военным Донецком.

От русского Чехова к французскому Аную. Фото: muzdrama.ru

- Сергей Александрович, сначала вы подарили Донецку русского Чехова, а сейчас нас ждет французская пьеса. С чем связан выбор? – спрашиваю режиссера.

- Мне не интересно повторяться от пьесы к пьесе, я не исповедую один и тот же язык. Так же не может один спектакль быть интересен одинаково всем. Выбор этой пьесы определен художественным руководителем муздрамы Донецка Натальей Волковой. И мне этот выбор понравился. Как режиссеру, мне всегда хотелось бы знать интересы театра, пробовать себя в чем-то новом, расширять свой диапазон.

- Следует ли идти за зрителем или, наоборот, нужно зрителя вести за собой? Ставить современные постановки или классику? Как вы решаете этот выбор?

- Это задача режиссера делать классику современной. Классика устареть не может, это мы можем устареть, как постановщики, не учитывая зрителя, к которому обращаемся. Есть такое мнение, что классику нужно ставить, как современную пьесу, а современную пьесу как классику. Мне это кажется самым разумным подходом. Зритель должен почувствовать то, что происходит на сцене, как написанное сейчас, возможно о прошлом, но рассказанное сегодня. Должна сохраняться вот эта связь.

- Ознакомилась с пьесой, которую вы ставите. Сам Ануй ее относит к «черному циклу». О чем она на ваш взгляд?

- Не хотелось бы приводить к какому-то одному значению. Я боюсь себя ограничить каким-то определением и тем самым обокрасть зрителя. Мне нравится делать постановку многосмысловой, закладывая в нее амбивалентность. Порой даже актеры хотели бы услышать от меня ответ – про что эта постановка? А я отвечаю – и про это, и про то, а может и про то, чего мы еще не разглядели. Но если все же попытаться ответить на этот мучительный вопрос, то эта пьеса про то, что чудо существует, даже если это чудо приводит к трагическим последствиям. Во всех смыслах. Ведь любовь, пресловутая любовь, о которой так много мы все говорим, неуловима, многомерна, велика. Поймать ее в устойчивые понятия невозможно. Встретиться с таким чувством в себе, невозможностью его охватить вербально, уловить эту силу в себе, чтобы научиться хотя бы с этим жить и одновременно невозможностью этого, ибо уже эта сила управляет тобой – вот с этим столкнуться герои пьесы. Это метафора самой жизни. Мальчик-обыватель сталкивается с непостижимостью женщины, бесконечностью ее ликов.

Идет читка пьесы "Ромео и Жанетта". Фото: muzdrama.ru

- Мы, дончане, во всем часто видим параллель с нашими событиями. Хотим мы того или нет. Это происходит неосознанно. В этой пьесе такой близкой мне показалась цитата: «Умереть! Умереть… Умереть не хитро. Начинай-ка жить. Это не так занятно, но зато более длительно». Это же про всех нас!

- Да, вы правильно подметили. В отличие от обывателя в России, у вас здесь все обнажено, все воспринимается через страдание. И вот даже то, что вы выделили эту цитату, это неспроста. Там герой живет в страдании. И вот эти испытания они переводят человека в другой мир. Акцентировать на этом я не буду, но и уйти от этого в пьесе не смогу. Мне хочется, чтобы мое высказывание помогло людям жить. Возможно, в потерях, страданиях, но жить. Это было и в «Вишневом саду». И вот тут я повторяю самого себя. Если это обращено к людям, если поможет сформулировать какие-то ответы, ощутить себя не столь одиноким, даже в этих страданиях и боли, то может быть это и есть моя сверхзадача.

Донецк остается для режиссера местом силы.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Когда-то вы назвали Донецк местом силы. Вы не были у нас два года. Изменилось ли что-то в этом мироощущении?

- Ощущается так же, это не может никуда уйти. Все стало сложнее, ожидания, неопределенность — это очень мучительно. Герой в моей пьесе ждет больше двух лет. Вы ждете шесть лет. И в этом всем нужно еще уметь жить, что важно, не сдаться. И мне кажется, дончане это умеют. Сколько нужно сил, чтобы остаться духовно вертикальным?! Это дар. И я сейчас говорю совсем не о политике.

А значит, дончан снова ждет открытие на сцене любимой муздрамы. И пропустить это нельзя. Итак, 20 марта премьера истории любви в 2-х действиях «Ромео и Жанетта» в постановке режиссера Сергея Бобровского. Приходите!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Служу народу Донбасса!» В Донецке Юлию Чичерину наградили орденом Дружбы

Награду российской певице вручил Глава ДНР Денис Пушилин (подробнее)