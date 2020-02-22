«Служу народу Донбасса!» В Донецке Юлию Чичерину наградили орденом Дружбы

22 Февр. 2020 2020-02-22T19:04:11+03:00

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Сегодня, 22 февраля, в столичном кинотеатре «Звездочка» прошла презентация документального фильма российского военкора Семена Пегова об освобождении города Дебальцево «Позывной «Донецк»: История Дебальцевского котла». В этой картине российская певица Юлия Чичерина исполнила песню «Добровольческая». А после кинопоказа Денис Пушилин наградил Юлию Чичерину орденом Дружбы.

- Служу народу Донбасса! - сказала Чичерина.

Позже она выложила фото ордена на своей страничке в соцсети со подписью: «Служу Отечеству и народу Донбасса!»

Орден Дружбы Юлии Чичериной имеет номер 59. Фото: Юлия ЧИЧЕРИНА

В указе Главы ДНР о награждении Чичериной говорится: «За активную благотворительную деятельность, а также за особые заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между государствами, повышении международного авторитета Донецкой Народной Республики».

Действительно, достойная награда для человека, который много сделал для жителей Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU