«Служу народу Донбасса!» В Донецке Юлию Чичерину наградили орденом Дружбы
Сегодня, 22 февраля, в столичном кинотеатре «Звездочка» прошла презентация документального фильма российского военкора Семена Пегова об освобождении города Дебальцево «Позывной «Донецк»: История Дебальцевского котла». В этой картине российская певица Юлия Чичерина исполнила песню «Добровольческая». А после кинопоказа Денис Пушилин наградил Юлию Чичерину орденом Дружбы.
- Служу народу Донбасса! - сказала Чичерина.
Позже она выложила фото ордена на своей страничке в соцсети со подписью: «Служу Отечеству и народу Донбасса!»
Орден Дружбы Юлии Чичериной имеет номер 59. Фото: Юлия ЧИЧЕРИНА
В указе Главы ДНР о награждении Чичериной говорится: «За активную благотворительную деятельность, а также за особые заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между государствами, повышении международного авторитета Донецкой Народной Республики».
Действительно, достойная награда для человека, который много сделал для жителей Республики.
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ИСТОЧНИК KP.RU