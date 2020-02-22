2020-02-22T18:20:21+03:00
Политика

В Донецке прошла презентация документального фильма Семена Пегова об освобождении Дебальцево

Кинопоказ посетил Глава ДНР Денис Пушилин
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Автор фильма знаменитый российский военкор Семен Пегов выступил перед кинопоказом. Фото: denis-pushilin.ruАвтор фильма знаменитый российский военкор Семен Пегов выступил перед кинопоказом. Фото: denis-pushilin.ru
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Зал в столичном кинотеатре «Звездочка» сегодня, 22 февраля, был полон. Здесь прошла презентация документального фильма российского военкора Семена Пегова об освобождении города Дебальцево «Позывной «Донецк»: История Дебальцевского котла». Собрались участники тех событий, знаменитые командиры.

- Дебальцево во многом особая операция, - отметил автор картины Семен Пегов. - В силу масштабности. Какой протяженности был фронт и сколько подразделений было задействовано из двух республик Донбасса. Не только армейских, но и МВД, МГБ и всех остальных силовиков, которые тогда в руках держали оружие.

Знаменитый военкор считает, что этот подвиг достоин даже не одного фильма, а целого сериала или художественного блокбастера в перспективе.

Фильм рассказывает о деталях операции по освобождению Дебальцево в 2015 году. Зрители увидели кадры боев, которые раньше не показывались на большом экране. Глава ДНР Денис Пушилин, который пришел на презентацию, поделился своими впечатлениями об увиденном.

- Благодарность всем, кто работал над фильмом. Низкий поклон всем, кто воевал и продолжает воевать за свою землю, - сказал Денис Пушилин. - Многое мы видели своими глазами, многое продолжаем видеть, но нам важно, чтобы эти кинохроники остались для будущих поколений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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