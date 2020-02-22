2020-02-22T11:52:59+03:00
Политика

На Украине готовят «геббельсов» для информационной войны в интернете

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: warfiles.ruФото: warfiles.ru
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В подконтрольном Киеву Северодонецке появились курсы, на которых обучают «будущих геббельсов» для информационной войны. Об этом сообщил официальной представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- Примечателен тот факт, что данное подразделение создано и функционирует в зоне «операции объединенных сил», а именно в населенном пункте Северодонецк, - говорит Осадчий. - На данный момент в центре проходит обучение около 50 человек, специально отобранных из региональных ячеек националистов и доставленных в Северодонецк под контролем сотрудников СБУ.

Осадчий отметил, что здание, в котором проводятся курсы охраняет та же фирма «Охран сервис», что и здание школы террористов в Одессе (готовящей террористов для запрещенных организаций во многих странах мира).

- Не исключено, что наличие этого учебного заведения в зоне ответственности 93-й бригады, прибытие большого количества продажных украинских СМИ на ее позиции и обострение обстановки на линии боевого соприкосновения, а также развернутая истерия в украинском сегмента интернета - это звенья одной цепи, а именно активизация информационной войны против Республик Донбасса, - подчеркнул представитель оборонного ведомства Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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