Украина потеряла четверых диверсантов, еще двое - остались калеками

21 Февр. 2020 2020-02-21T16:22:08+03:00

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Украинская армия в ходе неудачной вылазки своих диверсантов потеряла четырех бойцов.

- В результате неудачно проведенной диверсионной вылазки потери противника составили четверо погибших и двое раненных, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Осадчий рассказал, что разведка оборонного ведомства Республики установила участников ДРГ, половина из которых либо погибла, либо осталась калеками.

- Также командованием 72-й бригады из-за наличия в подразделениях большого числа небоевых потерь принято решение включить в доклад о провальной операции еще четырех травмированных ранее военнослужащих третьего батальона, — сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики.

Примечателен тот факт, что от командования бригады по личным каналам представителям украинских СМИ поступила просьба распространить лживые сведения о событиях 18 февраля в районе Голубовского.

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ИСТОЧНИК KP.RU