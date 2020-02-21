2020-02-21T16:22:08+03:00
Политика

Украина потеряла четверых диверсантов, еще двое - остались калеками

Таким результатом окончилась вылазка украинских боевиков в районе села Голубовское
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Семьи погибших вряд ли когда-нибудь узнают правду. Фото: Русская ВеснаСемьи погибших вряд ли когда-нибудь узнают правду. Фото: Русская Весна
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Украинская армия в ходе неудачной вылазки своих диверсантов потеряла четырех бойцов.

- В результате неудачно проведенной диверсионной вылазки потери противника составили четверо погибших и двое раненных, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Осадчий рассказал, что разведка оборонного ведомства Республики установила участников ДРГ, половина из которых либо погибла, либо осталась калеками.

- Также командованием 72-й бригады из-за наличия в подразделениях большого числа небоевых потерь принято решение включить в доклад о провальной операции еще четырех травмированных ранее военнослужащих третьего батальона, — сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики.

Примечателен тот факт, что от командования бригады по личным каналам представителям украинских СМИ поступила просьба распространить лживые сведения о событиях 18 февраля в районе Голубовского.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Украина потеряла четверых диверсантов, еще двое - остались калеками
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