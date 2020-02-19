В Донецке проведут бесплатный показ фильма «Позывной «Донецк»
Два дня подряд в Донецке будут показывать фильм «Позывной «Донецк». История дебальцевского котла». Вход на показ фильма бесплатный, но количество мест в кинотеатрах ограничено. Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика».
— 25 – 26 февраля в кинотеатре «Звездочка» и кинотеатре имени Шевченко пройдет открытый показ фильма военкора Семена Пегова «Позывной «Донецк». История дебальцевского котла». Вход свободный, но только для совершеннолетних, — говорится в приглашении.
Напомним, что премьера этого фильма состоялась не так давно – на пятилетнюю годовщину освобождения аэропорта Донецка от хваленных «киборгов» Украины. В фильме развенчаны мифы о несокрушимости сил ВСУ, которые сдались простым шахтерам, говорится о героях Донбасса, и о том, как «брат пошел на брата». После первого показа фильма – зал аплодировал.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:
Главная симфония донецкого аэропорта: В столице ДНР презентовали фильм Семена Пегова «Позывной «Донецк»
Пять лет назад ополчение Республики заставило силы ВСУ покинуть воздушную гавань столицы ДНР (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»