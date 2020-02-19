2020-02-19T15:12:33+03:00
Общество

В Донецке проведут бесплатный показ фильма «Позывной «Донецк»

Бесплатно фильм будут показывать два дня в кинотеатрах «Звездочка и «Шевченко»
Екатерина Сорока
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Будет всего пара сеансов, оба назначены на два часа дня. Фото: oddr.infoБудет всего пара сеансов, оба назначены на два часа дня. Фото: oddr.info
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Два дня подряд в Донецке будут показывать фильм «Позывной «Донецк». История дебальцевского котла». Вход на показ фильма бесплатный, но количество мест в кинотеатрах ограничено. Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика».

25 – 26 февраля в кинотеатре «Звездочка» и кинотеатре имени Шевченко пройдет открытый показ фильма военкора Семена Пегова «Позывной «Донецк». История дебальцевского котла». Вход свободный, но только для совершеннолетних, — говорится в приглашении.

Напомним, что премьера этого фильма состоялась не так давно – на пятилетнюю годовщину освобождения аэропорта Донецка от хваленных «киборгов» Украины. В фильме развенчаны мифы о несокрушимости сил ВСУ, которые сдались простым шахтерам, говорится о героях Донбасса, и о том, как «брат пошел на брата». После первого показа фильма – зал аплодировал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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