Выдача гуманитарной помощи в Енакиево: Кому положены наборы и какие документы понадобятся

22 Март 2020 2020-03-22T13:24:05+03:00

Выдавать помощь будут до 15 апреля

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Со среды 25 марта по 15 апреля начинается выдача гуманитарной помощи в Енакиево. Эта помощь положена семьям с детьми до трех лет. А предоставила ее дончанам РФ.

Для получения гуманитарной помощи при себе необходимо иметь:

1. Паспорт родителя, состоящего на учете в УТиСЗН,

2. Идентификационный код

3. Свидетельство о рождении ребенка

4. Бланк заявления

Выдавать гуманитарную помощь будут по адресу: ул. Вокзальная, 135 (район стоматологической поликлиники) с 08.30 до 15.30, перерыв с 12.00 до 13.00, кроме выходных и праздничных дней.

Ранее мы сообщали, что из-за угрозы коронавируса в ДНР могут снизить цены на курятину и яйца, а также устроить налоговые каникулы фермерам. Об этом говорили на совещании Дениса Пушилина по вопросам продовольственной безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU