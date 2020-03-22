2020-03-22T12:24:20+03:00
Коронавирус Covid-19

По каким вопросам можно звонить на горячую линию Минздрава ДНР

«Горячая линия» минздрава ДНР работает круглосуточно
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
На "горячую линию" позвонили уже 140 человек.На "горячую линию" позвонили уже 140 человек.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Накануне Министерство здравоохранения ДНР открыло «горячую линию». Обратиться туда жители Республики могут в любое время, так как линия работает круглосуточно.

Только за прошедшие сутки в службу обратилось более 140 жителей ДНР. Вы можете сообщить не только о недомогании и получить грамотный совет, но и задать интересующие вас вопросы о здоровье и симптомах коронавирусной инфекции.

Граждане обращаются со своими жалобами, вся полученная информация фиксируется и передаётся в медицинский отдел по месту жительства обратившегося.

Телефоны «горячей линии» (062)303-27-72; 277.

Тем временем, в магазинах Республики достаточно продуктов и товаров первой необходимости. Нет необходимости делать запасы на год вперед. К тому же из-за угрозы коронавируса в ДНР могут снизить цены на курятину и яйца, а также устроить налоговые каникулы фермерам.

Как справиться с тревогой, паникой и подавленным настроением, советует донецкий психотерапевт.

КСТАТИ

В ДНР рассказали, как защитить себя и других от коронавируса

В Минздраве озвучили 10 профилактических мер на каждый день (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Выдача гуманитарной помощи в Енакиево: Кому положены наборы и какие документы понадобятся
По каким вопросам можно звонить на горячую линию Минздрава ДНР
Новые разрушения и очередные ранения: ВСУ выпустили за сутки по ДНР больше 160 снарядов
Пока мир охвачен коронавирусной паникой, под обстрелами Украины продолжают гибнуть дончане
Погода в Луганске на день: В воскресенье луганчан ждет дождь и +9
Погода в Донецке на день: 22 марта будет дождливо
ГИА 2020 в ДНР: Что можно взять с собой на государственный экзамен
«Оставьте гречку качкам!» Донецкий блогер вышел на одиночный протест в центре города
Туристке из Италии, у которой подозревают коронавирус, семья сняла отдельную квартиру в Донецке
Две жительницы Донецка получили ранения при обстрелах со стороны Украины
«Брал деньги под предлогом организации ритуальных услуг»: В Донецке полиция поймала мошенника
Сегодня ДНР закрыла все пропускные пункты на линии разграничения с Украиной из-за угрозы распространения Covid-19
23 марта ЛНР полностью закроет границу с Украиной из-за коронавируса
Под Донецком раньше времени после зимней спячки проснулись сурки
«Без паники!» В ЛНР достаточно запасов продовольствия
СБУшники забирают у солдат ВСУ телефоны, чтобы избежать утечки информации о зараженных в армии коронавирусом
К 75-летию Великой Победы в ЛНР запустили эстафету «Книга Памяти»
Омбудсмен ДНР: С начала года в результате вооруженной агрессии со стороны Украины ранения получили 32 жителя Республики, 11 погибли
В радиоэфире ДНР звучат фронтовые письма советских воинов времен Великой Отечественной войны
Для чего Украина мобилизовала на войну в Донбассе полицейских
ВСУ выпустили по всем направлениям ДНР 40 боеприпасов
Басурин: Уровень коррупции в ВСУ достиг критического уровня