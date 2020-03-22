По каким вопросам можно звонить на горячую линию Минздрава ДНР
Накануне Министерство здравоохранения ДНР открыло «горячую линию». Обратиться туда жители Республики могут в любое время, так как линия работает круглосуточно.
Только за прошедшие сутки в службу обратилось более 140 жителей ДНР. Вы можете сообщить не только о недомогании и получить грамотный совет, но и задать интересующие вас вопросы о здоровье и симптомах коронавирусной инфекции.
Граждане обращаются со своими жалобами, вся полученная информация фиксируется и передаётся в медицинский отдел по месту жительства обратившегося.
Телефоны «горячей линии» (062)303-27-72; 277.
Тем временем, в магазинах Республики достаточно продуктов и товаров первой необходимости. Нет необходимости делать запасы на год вперед. К тому же из-за угрозы коронавируса в ДНР могут снизить цены на курятину и яйца, а также устроить налоговые каникулы фермерам.
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КСТАТИ
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ИСТОЧНИК KP.RU