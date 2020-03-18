ДНР развернула санитарно-карантинные посты на линии разграничения с Украиной

18 Март 2020 2020-03-18T20:57:57+03:00

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Санитарно-карантинные посты развернуты на линии разграничения между ДНР и подконтрольной Киеву территорией для недопущения распространения COVID-19. Хотя пока инфекции в ДНР нет и у единственной подозреваемой на коронавирус диагноз не подтвердился.

- Эти посты обеспечены необходимым оборудованием и материалами. Они созданы для выявления граждан, у которых повышенная температура, - сообщила начальник межведомственного оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Ольга Король.

В ДНР с 14 марта действует режим повышенной готовности из-за возможности распространения коронавирусной инфекции. В школах разрешено свободное посещение, с понедельника у всех школьников начнутся весенние каникулы, которые могут продлить по решению правительства. При этом ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией в Республике не выявлено.

Ранее мы сообщали, что в Министерстве здравоохранения ДНР открыты «горячие линии», которые будут работать круглосуточно.

Телефон «горячей линии»: (062)303-27-72;

Короткий номер для звонков с мобильного оператора «Феникс»: 277.

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ИСТОЧНИК KP.RU