В Минздраве ДНР открыли «горячие линии» по поводу коронавирусной инфекции

18 Март 2020 2020-03-18T11:21:56+03:00

При возникновении первых признаков коронавирусной инфекции (температура, кашель) нужно срочно обратиться на «горячую линию» Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Эпидемия новой инфекции коронавируса бушует вовсю.

В Министерстве здравоохранения ДНР открыты «горячие линии», которые будут работать круглосуточно.

При возникновении первых признаков коронавирусной инфекции (температура, кашель) срочно обращайтесь на «горячую линию», где будет дана консультация и инструкции, касательно дальнейших действий. Главное - остаться дома и не посещать общественные места, не ездить в транспорте.

Телефон «горячей линии»: (062)303-27-72;

Короткий номер для звонков с мобильного оператора «Феникс»: 277.

Тем временем, случаев заражения в Республике не зафиксировано. Но власти настоятельно просят граждан ДНР вернуться из Украины домой. Там очаг инфекции - в Черновицкой области - заболевших уже десять человек.

В Донецкой Народной Республике введен режим повышенной готовности. Люди, прибывшие из государств с неблагополучной эпидситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции, в том числе с Украины, из Китайской Народной Республики, Королевства Испания, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Республики Корея, Французской Республики, Федеративной Республики Германия, обязаны быть самоизолированы на дому на 14 дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU