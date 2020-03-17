Коронавирус 2020: В ДНР не будет скачка цен на лекарства и продукты

17 Март 2020 2020-03-17T19:49:16+03:00

Об этом заявил министр доходов и сборов Республики Евгений Лавренов

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Фармацевтический бизнес не сможет нажиться на жителях ДНР. В связи со вспышкой пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, власти Донецкой Народной Республики будут контролировать цены в аптеках. Об этом в ходе правительственного часа Народного совета заявил министр доходов и сборов государства Евгений Лавренов.

- В связи с общей мировой паникой из-за коронавируса мы будем контролировать формирование цен в аптечной сети, - заявил он.

Лавренов отметил, что также регулярно ведется мониторинг цен и на продукты питания.

Тем временем, в Республике не будет дефицита масок. Ситуацию разъяснила депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова.

- Глава Правительства Ананченко Александр Евгеньевич ответил на мой вопрос по поводу дефицита медицинских масок в Республике:

«В ДНР есть практические запасы сырья для производства 1,2 млн медицинских масок. Ежедневно в ДНР производится несколько десятков тысяч масок. Если в некоторых аптеках есть дефицит, то это вопрос буквально нескольких дней...»

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ИСТОЧНИК KP.RU