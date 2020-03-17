2020-03-17T15:25:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус 2020: Дефицит масок в ДНР будет ликвидирован

Депутат НС ДНР Анастасия Селиванова прокомментировала ситуацию
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Маска нужна прежде всего заболевшим.Маска нужна прежде всего заболевшим.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В связи с угрозой заражения коронавирусом вырос спрос на маски,а тут еще и Правительство РФ временно запретило вывоз из России ряда медицинских изделий. В перечень вошли средства защиты от инфекций, в частности медицинские маски, респираторы, комбинезоны химзащиты, бахилы и медицинские халаты.

- Еще две недели назад лежали себе спокойно. Даже были по 8 рублей за три штуки. Все размели на выходных. Затем разобрали и те, что по 20 рублей. Ажиотаж настоящий! - сказала провизор в аптеке.

Ситуацию разъяснила депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова.

- Глава Правительства Ананченко Александр Евгеньевич ответил на мой вопрос по поводу дефицита медицинских масок в Республике:

«В ДНР есть практические запасы сырья для производства 1,2 млн медицинских масок. Ежедневно в ДНР производится несколько десятков тысяч масок. Если в некоторых аптеках есть дефицит, то это вопрос буквально нескольких дней. Ситуация под контролем Правительства. К августу-сентябрю 2020 планируется создание стратегического запаса медицинских масок».

Будем надеяться, ситуация в ближайшее время исправится. При этом нужно помнить, что основная функция маски — уменьшить выделение инфекции из дыхательной системы человека в окружающую среду и предотвратить заражение других. А потому, самое эффективное - надевать маску не на здоровых, а на больных людей!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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