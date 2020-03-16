2020-03-16T15:10:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко: Большую проблему, чем коронавирус, представляет вирус гриппа H1N1

Минздрав разработал план мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции [видео]
Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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Министр здравоохранения Донецкой Народной Республики Ольга Долгошапко официально опровергла информацию о зараженных коронавирусом в ДНРМинистр здравоохранения Донецкой Народной Республики Ольга Долгошапко официально опровергла информацию о зараженных коронавирусом в ДНР
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Министр здравоохранения Донецкой Народной Республики Ольга Долгошапко официально опровергла информацию о зараженных коронавирусной инфекцией на территории Республики.

Единственный случай подозрения на коронавирус был у пациентки, которая приехала из Китая, однако в ходе проверок и анализов опасения не подтвердились. Сегодня будут проведены контрольные тесты. Если результат будет отрицательным – пациентку выпишут из карантина. Вторая пациентка, прибывшая из Италии, пока что находится на домашнем карантине.

Минздрав разработал план мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции, работает специальный оперативный штаб. Дополнительные меры по противодействию вирусу будут проводиться на всех пограничных пунктах Республики. По свежим сводкам, у всех граждан, пересекших границу Республики с Украиной, у которых была измерена температура, симптомов коронавирусной инфекции обнаружено не было.

Во всех учреждениях здравоохранения Республики введен масочный режим, однако не стоит подогревать так называемую «масочную истерию». Носить маску на улице не имеет никакого смысла, концентрация вируса на улице чрезвычайно мала. Однако Минздрав советует отказаться от посещения массовых мероприятий.

Сегодня на заседании правительства будет рассматриваться вопрос о переводе образовательных учреждений на дистанционную систему обучения.

– Есть ли возможность для граждан Республики пройти проверку на предмет заражения коронавирусом?

– Ажиотажа в плане проверки у нас нет, средства для проверки на коронавирус являются достаточно дорогостоящими, мы получаем их в качестве гуманитарной помощи и будем использовать только при наличии четких опасений на наличие данной инфекции.

Более серьезную проблему, чем коронавирус, для Республики представляет опасность заражения гриппом штампа H1N1 (так называемый свиной грипп). Сейчас в наших больницах очень много пациентов с пневмонией, вызванной вирусом гриппа H1N1. Эта проблема сейчас стоит для нас более остро, нежели коронавирусная инфекция.

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Министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко: Более серьезную проблему, чем коронавирус, представляет вирус гриппа H1N1.Андрей ТРУБЕЦКИЙ

ИСТОЧНИК KP.RU

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