Как корреспондент «Комсомолки» искал медицинские маски в Донецке

Вот уж не думала, что всеобщая паника и истерия по поводу коронавируса захлестнула дончан. А чем еще можно объяснить исчезнувшие с прилавков медицинские маски?

Маски-шоу по-донецки

Обошла все аптеки в центре. Везде ответ один: «Масок нет. Были на прошлой неделе. Когда завезут опять, не знаем сами».

Думала, отъеду от центра, ситуация изменится. Да где там!

- Еще в конце прошлой недели лежали себе спокойно. Даже были по 8 рублей за три штуки. Все размели на выходных. Затем разобрали и те, что по 20 рублей. Ажиотаж настоящий! А мы себе даже взять не успели, - сокрушается молоденькая провизор на Боссе.

Не все провизоры успели даже себе купить маски.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Звоню в сеть «Аптека народная».

- Маски марлевые есть? – интересуюсь у оператора.

- Да, по 20 рублей, - отвечает она.

- А много? – не могу поверить собственному счастью.

- Достаточно, не переживайте, - отвечает девушка.

Не переживаю, но проверить обязана. Бегу в аптеку «Народная», что возле Крытого рынка.

- А дайте мне, пожалуйста, медицинскую маску, - прошу девушку в окошке, предвкушая, как сейчас запилю сэлфи в маске из аптеки и развею все слухи, что масок у нас нет.

- А масок нет, со вчерашнего дня, никаких, - скучным голосом говорит девушка и видно, что вопрос этот ей задают сегодня не впервые.

Вот тебе и не переживайте!

Могли бы производить в Республике

Звоню знакомому фармацевту, которая на анонимных правах согласилась прокомментировать ситуацию.

- С масками ситуация так себе, признаться. Виноваты все и никто. Масок в аптеках почти нет - в этом виноваты аптеки - они ждут, что маски снова будут дешевыми и дорогие не заказывают. Сегодня по блату предложили маски по 20 рублей. Это из аптеки остатки. Вообще уже в закупке идут по 28 рублей, это в аптеке будут минимум по 30 рублей, - поведала она мне ситуацию. – Скажу одно, имея в республике своего производителя изделий медицинского назначения, не озадачить его производством масок, как минимум, смешно.

Кому-то такой ажиотаж очень выгоден.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Вот уже действительно! А тут как раз к обеду подоспела новость о том, что Правительство РФ временно запретило вывоз из России ряда медицинских изделий. В перечень вошли средства защиты от инфекций, в частности медицинские маски, респираторы, комбинезоны химзащиты, бахилы и медицинские халаты.

Маска должна быть на больном

А стоит ли весь этот ажиотаж выеденного яйца?

- Считается, что маска мало защищает органы дыхания того, на ком она надета, поэтому её не считают средством индивидуальной защиты органов дыхания, - пояснила донецкий диетолог Людмила Денисенко. - Почему? Потому что маска неплотно прилегает к лицу и через свободные участки загрязнённый воздух при вдохе попадает внутрь, минуя фильтрующий материал. Чтобы обеспечивать максимальную защиту, маска должна полностью закрывать лицо. Медицинская маска же является полумаской (защищает рот, нос и закрывает подбородок) или четвертьмаской — закрывает только рот и нос. Таким образом, основная её функция — уменьшить выделение инфекции из дыхательной системы человека в окружающую среду и предотвратить заражение других. А потому, самое эффективное - надевать маску не на здоровых, а на больных людей! Тем не менее, в замкнутых помещениях, особенно с массовым скоплением людей (в общественном транспорте, в поликлинике, в магазине, кинотеатре, на спортивных или культурных мероприятиях и т.д.), при уходе за больным членом семьи. И совершенно нецелесообразно её носить на открытом воздухе.

Маска нужна прежде всего больным, а не здоровым.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

А я как раз чаще всего встречала людей в масках именно на улице. Моя знакомая говорит, что так делают девушки после всяческих косметологических процедур, увеличения губ и прочих экспериментов.

- Рекомендуются маски в первую очередь детям, беременным женщинам, пожилым людям, лицам, имеющим хронические заболевания сердца, лёгких, страдающих ожирением, сахарным диабетом, медицинскими и социальным работникам поскольку человек, находящийся в пределах одного метра с чихающим и кашляющим больным, рискует заразиться, - рассказывает Людмила Денисенко. - В инструкции к конкретному типу маски указано время её использования (обычно не более двух часов). Не стоит носить её дольше. Также нельзя курить, есть или пить, сдвинув маску в сторону: это сведёт все попытки защититься на нет. Если маска намокла, её нужно немедленно поменять. После смены маски руки нужно тщательно вымыть с мылом или обработать антисептическим гелем на спиртовой основе.

Что же делать, если масок в аптеках нет?

- Люди моего поколения хорошо помнят, как в эпоху советского дефицита мы сами шили марлевые повязки, - советует Людмила Эдуардовна. - А в школах во время эпидемий дежурные проверяли их наличие и заставляли менять после каждых двух уроков.

А потому покупаем марлю или широкие бинты и приступаем к курсам кройки и шитья. В маске должно быть не меньше четырех слоев марли, а размеры достаточны, чтобы закрыть ваши рот и нос. С учетом того, что их нужно менять каждые два часа, шейте сразу много.

Но хочется пожелать, чтобы они вам не пригодились! И не поддавайтесь панике. Оптимисты болеют реже, давно замечено.

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