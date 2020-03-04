Поставки товаров из Китая в Донецк остановлены из-за коронавируса

Поставщики товаров из Китая, как и раньше готовы доставлять заказы, но после того, как в Поднебесной обуздают смертоносный коронавирус.

- Вы сможете привезти батарею из Китая на мобильный телефон? – поинтересовался корреспондент «КП» у одной из донецких фирм, доставляющих товары с известного сайта Алиэкпресс.

- Да. Но не раньше 1 мая. Пока в Китае не стабилизируется эпидемиологическая ситуация и не заработает китайская почта.

- Во сколько обойдется батарея?

- В 800 рублей. Подробнее можно обсчитать в конце месяца, - сообщил оператор.

- Что еще доставляете из Поднебесной?

- Буквально все, кроме колющих и режущих предметов.

- Сколько времени занимает доставка?

- 30-60 дней. В среднем же - месяц.

Между тем, некоторые компании по международным поставкам берут только крупные заказы.

- Мы хотели бы привозить товары из Китая. Это возможно? – поинтересовался наш корреспондент в одной из организаций, специализирующейся на международных поставках, с офисом в Донецке.

- Охх! Из Китая, - выдохнула девушка. - А объем какой?! Мелкими грузами мы сейчас не занимаемся.

- А сколько доставляете?

- Полконтейнера минимум.

- По какой схеме работаете?

- Вообще, мы специализируемся на поставках из России.

- Можно ли сделать закупку вещей и игрушек в Китае, не выезжая из Донецка?

- У нас есть свой человек в Китае. Все зависит от объема. И от схемы доставки: автотранспортом, самолетом или кораблем. По морю – самый дешевый способ.

- А автотранспортом?

- Нерентабельно.

- Насколько?

- Вот мы завозили 300 килограммов. Нам сказали, что доставка будет стоить 30 тысяч. Когда же привезли в Москву, оказалось, что им транспортировка обошлась аж в 80 тысяч!..

- А что везли?

- Музыкальные инструменты.

- В чем основная проблема?

- В самом вывозе из Китая. Из Москвы привезти в Донецк не так уж и дорого.

Еще. Одно время дончане боялись есть бананы. Мол, можно подцепить новый китайский коронавирус и умереть. Как «КП» сообщали в санэпидслужбе Республики ранее, посылки из Китая редко идут меньше двух недель, риск заражения минимальный. В теории есть вероятность выживания вируса в том случае, если больной человек чихнул или плюнул на вещь, а потом отправил ее по почте. Поэтому полученные товары лучше обработать (помыть, продезинфицировать антисептиком).