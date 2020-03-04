Поставки товаров из Китая в Донецк остановлены из-за коронавируса
Поставщики товаров из Китая, как и раньше готовы доставлять заказы, но после того, как в Поднебесной обуздают смертоносный коронавирус.
- Вы сможете привезти батарею из Китая на мобильный телефон? – поинтересовался корреспондент «КП» у одной из донецких фирм, доставляющих товары с известного сайта Алиэкпресс.
- Да. Но не раньше 1 мая. Пока в Китае не стабилизируется эпидемиологическая ситуация и не заработает китайская почта.
- Во сколько обойдется батарея?
- В 800 рублей. Подробнее можно обсчитать в конце месяца, - сообщил оператор.
- Что еще доставляете из Поднебесной?
- Буквально все, кроме колющих и режущих предметов.
- Сколько времени занимает доставка?
- 30-60 дней. В среднем же - месяц.
Между тем, некоторые компании по международным поставкам берут только крупные заказы.
- Мы хотели бы привозить товары из Китая. Это возможно? – поинтересовался наш корреспондент в одной из организаций, специализирующейся на международных поставках, с офисом в Донецке.
- Охх! Из Китая, - выдохнула девушка. - А объем какой?! Мелкими грузами мы сейчас не занимаемся.
- А сколько доставляете?
- Полконтейнера минимум.
- По какой схеме работаете?
- Вообще, мы специализируемся на поставках из России.
- Можно ли сделать закупку вещей и игрушек в Китае, не выезжая из Донецка?
- У нас есть свой человек в Китае. Все зависит от объема. И от схемы доставки: автотранспортом, самолетом или кораблем. По морю – самый дешевый способ.
- А автотранспортом?
- Нерентабельно.
- Насколько?
- Вот мы завозили 300 килограммов. Нам сказали, что доставка будет стоить 30 тысяч. Когда же привезли в Москву, оказалось, что им транспортировка обошлась аж в 80 тысяч!..
- А что везли?
- Музыкальные инструменты.
- В чем основная проблема?
- В самом вывозе из Китая. Из Москвы привезти в Донецк не так уж и дорого.
Еще. Одно время дончане боялись есть бананы. Мол, можно подцепить новый китайский коронавирус и умереть. Как «КП» сообщали в санэпидслужбе Республики ранее, посылки из Китая редко идут меньше двух недель, риск заражения минимальный. В теории есть вероятность выживания вируса в том случае, если больной человек чихнул или плюнул на вещь, а потом отправил ее по почте. Поэтому полученные товары лучше обработать (помыть, продезинфицировать антисептиком).
Коронавирус по почте.Можно ли заразиться коронавирусом через посылки из Китая? Стоит ли избегать интернет-покупок? Эксперты уверяют, беспокоиться об этом не стоит
ИСТОЧНИК KP.RU