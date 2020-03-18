2020-03-18T18:36:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Жительница ДНР с подозрением на коронавирус выписана из клиники: диагноз не подтвердился

Два теста показали отрицательные результаты
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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В ДНР коронавируса не выявлено.В ДНР коронавируса не выявлено.Фото: Леонид ВАЛЕЕВ
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Первая жительница ДНР с подозрением на пневмонию, вызванную коронавирусом, выписана из больницы.

- Жительница ДНР, которая 9 марта была госпитализирована с подозрением на COVID-19, сегодня выписана из больницы. Она сдала два теста на наличие заболевания, но оба они отрицательные, – сегодня на совещании с Главой Республики сообщила министр здравоохранения страны Ольга Долгошапко.

Она добавила, что еще три человека находятся в медицинских учреждениях с подозрением на COVID-19.

И хотя ни одного случая заражения в ДНР не выявлено, с 14 марта в ДНР действует режим повышенной готовности из-за возможности распространения пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Школы тем не менее пока работают. В Министерстве здравоохранения ДНР открыты «горячие линии», которые будут работать круглосуточно.

Телефон «горячей линии»: (062)303-27-72;

Короткий номер для звонков с мобильного оператора «Феникс»: 277.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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