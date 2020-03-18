Жительница ДНР с подозрением на коронавирус выписана из клиники: диагноз не подтвердился
Первая жительница ДНР с подозрением на пневмонию, вызванную коронавирусом, выписана из больницы.
- Жительница ДНР, которая 9 марта была госпитализирована с подозрением на COVID-19, сегодня выписана из больницы. Она сдала два теста на наличие заболевания, но оба они отрицательные, – сегодня на совещании с Главой Республики сообщила министр здравоохранения страны Ольга Долгошапко.
Она добавила, что еще три человека находятся в медицинских учреждениях с подозрением на COVID-19.
И хотя ни одного случая заражения в ДНР не выявлено, с 14 марта в ДНР действует режим повышенной готовности из-за возможности распространения пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Школы тем не менее пока работают. В Министерстве здравоохранения ДНР открыты «горячие линии», которые будут работать круглосуточно.
Телефон «горячей линии»: (062)303-27-72;
Короткий номер для звонков с мобильного оператора «Феникс»: 277.
ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕ:
Граница Донбасса с Россией закрыта: кому разрешен проезд
Запрет будет действовать с 18 марта по 1 мая (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU