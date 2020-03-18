Министерство спорта и туризма ДНР отменило все мероприятия 19 марта

18 Март 2020 2020-03-18T18:42:26+03:00

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19 марта в ДНР были запланированы сразу три мероприятия: республиканские студенческие спортивные игры (соревнования по настольному теннису, соревнования по вольной борьбе и открытое первенство ДНР по спортивной акробатике и прыжкам на батуте.Эти соревнования перенесены на неопределенный срок из -за ситуации с коронавирусом.

По заявлению Минздрава, в ДНР не выявлены случаи заражения этой новой инфекцией. У четверых людей, которые были на контроле, случаев инфицирования не выявлено.

Напомним, с 14 марта в ДНР действует режим повышенной готовности из-за возможности распространения пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. А школы до каникул перешли на свободное посещение.

- Я считаю это абсолютно правильным, - сказала "КП" донецкий врач - терапевт Марина Смирнова. - В профилактике этого заболевания самые главные позиции - не посещать массового скопления людей, мыть руки. Я бы еще посоветовала покупать упакованные продукты, особенно хлеб и овощи, фрукты. Многие, конечно, предпочитают покупать на рынках, но в магазинах брать товар в упаковках безопаснее. Даже бумажная упаковка защитит от вируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU