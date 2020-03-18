В ДНР не выявлено ни одного случая коронавируса

18 Март 2020 2020-03-18T13:13:41+03:00

Пока в ДНР нет ни одного случая заражения. Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

У всех подозрительных на коронавирусную инфекцию тесты отрицательные

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Медики ДНР проверили на коронавирусную инфекцию четверых жителей Республики, тесты дали отрицательный результат.

- На сегодняшний день у нас проверены четыре человека на коронавирусную инфекцию. Все тесты после проверки показали отрицательный результат, - сегодня заявила министр здравоохранения страны Ольга Долгошапко.

По ее словам, трое из пациентов сейчас находятся в Горловке под санитарным наблюдением, четвертый — на самоизоляции в Донецке. Через две недели будут проведены повторные тесты.

С 14 марта в ДНР действует режим повышенной готовности из-за возможности распространения пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Школы тем не менее пока работают. В Министерстве здравоохранения ДНР открыты «горячие линии», которые будут работать круглосуточно.

Телефон «горячей линии»: (062)303-27-72;

Короткий номер для звонков с мобильного оператора «Феникс»: 277.

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ИСТОЧНИК KP.RU