В ДНР не выявлено ни одного случая коронавируса
Медики ДНР проверили на коронавирусную инфекцию четверых жителей Республики, тесты дали отрицательный результат.
- На сегодняшний день у нас проверены четыре человека на коронавирусную инфекцию. Все тесты после проверки показали отрицательный результат, - сегодня заявила министр здравоохранения страны Ольга Долгошапко.
По ее словам, трое из пациентов сейчас находятся в Горловке под санитарным наблюдением, четвертый — на самоизоляции в Донецке. Через две недели будут проведены повторные тесты.
С 14 марта в ДНР действует режим повышенной готовности из-за возможности распространения пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Школы тем не менее пока работают. В Министерстве здравоохранения ДНР открыты «горячие линии», которые будут работать круглосуточно.
Телефон «горячей линии»: (062)303-27-72;
Короткий номер для звонков с мобильного оператора «Феникс»: 277.
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ИСТОЧНИК KP.RU