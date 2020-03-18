2020-03-18T13:13:41+03:00
Коронавирус Covid-19

В ДНР не выявлено ни одного случая коронавируса

У всех подозрительных на коронавирусную инфекцию тесты отрицательные
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Пока в ДНР нет ни одного случая заражения.Пока в ДНР нет ни одного случая заражения.Фото: Леонид ВАЛЕЕВ
Изменить размер текста:

Медики ДНР проверили на коронавирусную инфекцию четверых жителей Республики, тесты дали отрицательный результат.

- На сегодняшний день у нас проверены четыре человека на коронавирусную инфекцию. Все тесты после проверки показали отрицательный результат, - сегодня заявила министр здравоохранения страны Ольга Долгошапко.

По ее словам, трое из пациентов сейчас находятся в Горловке под санитарным наблюдением, четвертый — на самоизоляции в Донецке. Через две недели будут проведены повторные тесты.

С 14 марта в ДНР действует режим повышенной готовности из-за возможности распространения пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Школы тем не менее пока работают. В Министерстве здравоохранения ДНР открыты «горячие линии», которые будут работать круглосуточно.

Телефон «горячей линии»: (062)303-27-72;

Короткий номер для звонков с мобильного оператора «Феникс»: 277.

ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕ:

Коронавирус 2020: В ДНР не будет скачка цен на лекарства и продукты

Об этом заявил министр доходов и сборов Республики Евгений Лавренов (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В школах ДНР вместо карантина будет свободное посещение
В ДНР не выявлено ни одного случая коронавируса
В Кировском мужчина пришел в больницу с гранатой
Украина из миномета обстреляла дома на окраине Горловки
В Минздраве ДНР открыли «горячие линии» по поводу коронавирусной инфекции
Угроза коронавируса не мешает Украине обстреливать Донбасс
Горловский «Стирол» могут законсервировать
Погода в Луганске на день: Сегодня в ЛНР +11 и без осадков
Погода в Донецке на день: Солнечный ясный день ждет дончан
«Неразорвавшийся боеприпас был в огороде»: В Донецке из-за детонации мины мужчина получил ранения
Тотальный диктант в ДНР 2020 перенесен на осень из-за угрозы распространения коронавируса
НМ ДНР: Воровство и халатное отношение к служебным обязанностям становится нормой украинской армии
В ДНР за неделю родилось 129 малышей
В Луганске из-за угрозы коронавируса отменили концерты, спектакли и киносеансы
ВСУ обстреляли поселок Донецкий
В некоторых учебных заведениях Республики вводят карантин
В ЛНР из-за угрозы коронавируса перенесли ежегодные творческие конкурсы
Украина приняла важное решение по пенсионерам из Донбасса
Парад Победы в Донецке 2020: Денис Пушилин сообщил, что в этом году Парад станет еще масштабнее
Коронавирус 2020: В ДНР не будет скачка цен на лекарства и продукты