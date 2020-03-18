В школах ДНР вместо карантина будет свободное посещение

18 Март 2020 2020-03-18T13:40:19+03:00

А дети только этому рады. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Посещение школы в свободном режиме введено в образовательных учреждениях ДНР с 18 по 20 марта 2020 года включительно. Собственно, с понедельника во всех школах ДНР начинаются весенние каникулы.

- На сегодня в ДНР официально зарегистрированных болеющих коронавирусом нет. Сегодня будем на комиссии с Главой Республики обсуждать ситуацию, - сегодня на правительственном часе Народного Совета сообщил заместитель председателя Правительства ДНР Владимир Антонов. - На сегодня в школах свободное посещение на три дня, потом они пойдут на каникулы. Затем в случае необходимости будем обсуждать дальнейшие действия по ужесточению карантина.

При этом, если родители не желают, чтобы ребенок ходил в школу, они могут написать заявление о предоставлении возможности свободно посещать учреждение. А дети этому, безусловно, только рады!

В Министерстве здравоохранения ДНР открыты «горячие линии», которые будут работать круглосуточно.

Телефон «горячей линии»: (062)303-27-72;

Короткий номер для звонков с мобильного оператора «Феникс»: 277.

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ИСТОЧНИК KP.RU