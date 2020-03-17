В Луганске из-за угрозы коронавируса отменили концерты, спектакли и киносеансы

17 Март 2020 2020-03-17T22:49:54+03:00

Об этом сообщили в мэрии

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Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в столице Луганской Народной Республики отменили до конца марта все культурные мероприятия.

Под отмену попали концерты филармонии, спектакли русского драмтеатра имени Павла Луспекаева, украинской муздрамы на Оборонной, театра кукол, сеансы кинотеатров и другие.

Решение принято в связи с указом главы ЛНР «О введении режима повышенной готовности», – говорится в сообщении луганской мэрии.

Что делать жителям, которые уже приобрели билеты - не сообщается. Возможно спектакли и концерты по этим билетам покажут дополнительно в следующем месяце.

Тем временем, в Луганской Народной Республике перенесены даты проведения ежегодных творческих конкурсов и фестивалей. Лишь некоторые из них будут проведены дистанционно (онлайн) или без зрителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU