2020-03-17T21:39:42+03:00
Коронавирус Covid-19

В ЛНР из-за угрозы коронавируса перенесли ежегодные творческие конкурсы

Лишь некоторые конкурсы пройдут онлайн и без зрителей
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Конкурсы перенесли из-за угрозы распространения covid-19. Фото: mklnr.suКонкурсы перенесли из-за угрозы распространения covid-19. Фото: mklnr.su
Изменить размер текста:

Организатор творческих конкурсов в Луганской Народной Республике государственная академия культуры и искусств перенесла ряд фестивалей и конкурсов, запланированных в марте. Об этом сообщили в образовательном учреждении.

- В связи с указом главы ЛНР «О введении режима повышенной готовности» вносим изменения в условия проведения ряда творческих конкурсов, которые должны были пройти в академии Матусовского до конца марта, - говорится в сообщении.

Х Открытый фестиваль-конкурс исполнительского мастерства на народных инструментах имени династии Воеводиных, который должен был пройти с 19 по 21 марта, переносится. Новые даты его проведения будут сообщены позже.

IV Открытый конкурс дизайна одежды «Нить Ариадны» состоится 21 марта в закрытом режиме (без зрителей).

V Открытый фестиваль-конкурс дирижерского мастерства, сольного и хорового пения Viva la voce состоится в дистанционном режиме. Оргкомитет принимает от участников видео выступлений.

Открытый фестиваль-конкурс академического рисунка «Серебряный штрих» состоится 28-29 марта в закрытом режиме (без зрителей).

Республиканский открытый конкурс чтецов имени Владимира Куркина, который должен был состояться 30-31 марта, переносится. Новые даты его проведения ЛГАКИ сообщит позже.

Стоить отметить, что в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в ЛНР до конца марта приостановлен процесс актуализации пенсионеров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус 2020: Дефицит масок в ДНР будет ликвидирован

Депутат НС ДНР Анастасия Селиванова прокомментировала ситуацию (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус 2020: Во всех учебных заведениях ДНР ввели карантин
В ЛНР из-за угрозы коронавируса перенесли ежегодные творческие конкурсы
Украина приняла важное решение по пенсионерам из Донбасса
Парад Победы в Донецке 2020: Денис Пушилин сообщил, что в этом году Парад станет еще масштабнее
Коронавирус 2020: В ДНР не будет скачка цен на лекарства и продукты
«Крепили бомбу к беспилотнику»: В Донбассе два украинских солдата получили ранения при детонации взрывчатки
Украина разместила зенитно-ракетный комплекс «Оса» и десять БМП у жилых домов на линии соприкосновения в Донбассе
Оперативный штаб по предупреждению коронавируса в ДНР призвал жителей Республики вернуться с Украины и подконтрольной Киеву территории Донбасса
В 93-й бригаде ВСУ украли стартеры и аккумуляторы для «Урала»
В ЛНР начали производить собственные защитные маски
В Лисичанске задержан пьяный украинских солдат, ограбивший продуктовый ларек
Командира 59-й бригады ВСУ уличили в финансовых махинациях
Актуализация пенсионеров в ЛНР приостановлена до 31 марта
Коронавирус 2020: Дефицит масок в ДНР будет ликвидирован
13 солдат 59-й бригады ВСУ госпитализированы с отравлением
Погода в Донецке на день: 17 марта - солнечно и тепло
Украинская армия обстреляла Докучаевск
ВСУ обстреляли Голубовское в ЛНР
Погода в Луганске на день: 17 марта будет тепло с переменной облачностью и без осадков
В Донбассе задержали троих солдат ВСУ при попытке продажи оружия
В ДНР автобусы-перевозчики будут проходить дезинфекцию, в случае обнаружения у пассажиров симптомов коронавируса
Что ни день - коронавирус: Украинские вояки уклоняются от службы в Донбассе
Погода на неделю в Донецке: Потеплеет до +12, без осадков
Коронавирус 2020: Карантин в ДНР не объявлен, вести детей в школу или нет - решать будут родители
«В родную гавань!» Глава ДНР поздравил крымчан с воссоединением с Россией