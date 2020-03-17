В ЛНР из-за угрозы коронавируса перенесли ежегодные творческие конкурсы

17 Март 2020 2020-03-17T21:39:42+03:00

Лишь некоторые конкурсы пройдут онлайн и без зрителей

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Организатор творческих конкурсов в Луганской Народной Республике государственная академия культуры и искусств перенесла ряд фестивалей и конкурсов, запланированных в марте. Об этом сообщили в образовательном учреждении.

- В связи с указом главы ЛНР «О введении режима повышенной готовности» вносим изменения в условия проведения ряда творческих конкурсов, которые должны были пройти в академии Матусовского до конца марта, - говорится в сообщении.

Х Открытый фестиваль-конкурс исполнительского мастерства на народных инструментах имени династии Воеводиных, который должен был пройти с 19 по 21 марта, переносится. Новые даты его проведения будут сообщены позже.

IV Открытый конкурс дизайна одежды «Нить Ариадны» состоится 21 марта в закрытом режиме (без зрителей).

V Открытый фестиваль-конкурс дирижерского мастерства, сольного и хорового пения Viva la voce состоится в дистанционном режиме. Оргкомитет принимает от участников видео выступлений.

Открытый фестиваль-конкурс академического рисунка «Серебряный штрих» состоится 28-29 марта в закрытом режиме (без зрителей).

Республиканский открытый конкурс чтецов имени Владимира Куркина, который должен был состояться 30-31 марта, переносится. Новые даты его проведения ЛГАКИ сообщит позже.

Стоить отметить, что в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в ЛНР до конца марта приостановлен процесс актуализации пенсионеров.

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ИСТОЧНИК KP.RU