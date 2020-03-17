Украина приняла важное решение по пенсионерам из Донбасса

17 Март 2020 2020-03-17T20:37:14+03:00

Теперь для получения украинских пенсий им не нужно пересекать границу с Украиной раз в 60 дней

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Пенсионеры из Донецкой и Луганской Народных Республик вынуждены каждые 60 дней ездить на подконтрольную Украине территорию, чтобы не лишиться пенсий в незалежной. После введения на Украине карантина пенсионеры стали переживать – не приостановят ли им выплаты.

- Они хотят погубить наше здоровье, - говорит дончанка Екатерина Ивановна. - Пересекаем границу каждые два месяца, а чтобы не оказаться в западне – ездим раз в 56-58 дней. Как объявили карантин и закрыли границы, мы не знали, что теперь будет с нашими пенсиями!

К вечеру 17 марта пенсионеры немного успокоились. Верховная рада Украины на заседании приняла законопроект, которым на период карантина и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается принятие решения об отмене действия справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица на основании информации о длительном отсутствии (более 60 дней) лица по месту жительства, которая дает основания полагать, что внутренне перемещенное лицо вернулось к оставленному месту постоянного проживания.

Таким образом – границу с Украиной пенсионерам Донецкой и Луганской Народных Республик не нужно пересекать как минимум до конца апреля. Выплаты из-за этого не приостановят.

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ИСТОЧНИК KP.RU