2020-03-15T17:32:15+03:00
Политика

ВСУ обстреляли Безыменное на юге ДНР из ПТУРа

Украинская армия продолжает утюжить поселки Донбасса
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Дома в Коминтерново на юге ДНР.Дома в Коминтерново на юге ДНР.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Продолжаются хаотичные, безнаказанные обстрелы Республики. Противотанковая управляемая ракета (ПТУР) была выпущена украинскими боевиками в направлении села Безыменное, расположенном в Новоазовском районе ДНР.

- В 15.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) на направлению: населенный пункт Широкино – село Безыменное. Выпущена ракета из ПТУР, – сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Всю ночь Донбасс сотрясался от взрывов тяжелой артиллерии со стороны Украины. Дончане сообщают, что дома их подпрыгивали, а жителям прифронтовых районов пришлось опять спускаться в подвалы. Вчера в Горловке были ранены трое человек, а в Сигнальном от тяжелого ранения погиб 84-летний местный житель.

Ранее двое военнослужащих Народной милиции получили ранения вследствие обстрела со стороны украинской армии на юге Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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