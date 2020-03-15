«Весь мир охватила паника по коронавирусу, а нас шесть лет уничтожают и дела никому нет»: Как дончане пережили эту ночь

15 Март 2020 2020-03-15T10:27:36+03:00

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Количество обстрелов со стороны Украины выросло. ВСУ по-прежнему безнаказанно обстреливают территории Республик. Вчера была ранена целая семья в Горловке, от тяжелых ранений погиб 84-летний житель Сигнального. Кажется, мир давно привык к этой войне и порядком устал от нее.

- Сегодня снова не спали. Мы в погреб залезли часов в 22-00, потом вылезли в час ночи от холода, просто очень холодно. Внучка опять сейчас с соплями, - рассказывает жительница Трудовских Светлана Осипова. - Весь мир, как с ума сошел, сметают все с полок магазинов, мечутся, чтобы спасти себя. Какие карантинные мероприятия организовывают для спасения! А то, что нас убивают уже шесть лет, почище всякого вируса, никому и дела нет. Сплошной парад лицемерия.

- Сегодняшние пожелания "Спокойной ночи" плавно переросли в приветствие "С добрым утром". В предрассветной тишине отзвуки тяжелого оружия звенели мелодичнее воскресного колокольного перезвона, - говорит дончанка Виктория Павлова.

Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ составило – 34 раза. И эти цифры давно стали просто статистикой.

- Никому до нашей войны дела нет. Она только нас касается, для всех она давно окончилась, - признает с горечью жительница Горловки Елена Иванишина. - Сегодня ночью снова глаз не сомкнула. Лупят по нам из тяжелого.

А мир занят поиском спасения от неведомой напасти. До Донбасса ли ему?

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ИСТОЧНИК KP.RU