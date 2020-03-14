«Мы чудом успели скрыться в доме у местной бабушки»: Донецкий волонтер Андрей Лысенко попал под обстрел в селе Сигнальное

Сегодня, 14 марта, под обстрел в селе Сигнальном попал донецкий волонтер Андрей Лысенко. К слову, это уже не впервые в его благотворительной деятельности. До этого Андрей со своей командой попали под обстрел в поселке Зайцево и в Ясном. Но под такой мощный огонь попали впервые.

- Мы везли продуктовые наборы старикам, там очень много немощных людей, которые ждали нас и попали, - рассказывает волонтер. – И вдруг начался обстрел. Впрочем, там он и не прекращался.

Буквально за час до его приезда осколочное ранение брюшной полости получил 84-летний мужчина – житель Сигнального. Осколок его настиг, когда он находился во дворе собственного дома.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/766401" frameborder="0"></iframe> Донецкий волонтер Андрей Лысенко попал под обстрел украинской армии.Видео: Андрея Лысенко! другой источник

- Стреляли из БМП, АГС и минометов. Мы даже не смогли подойти к «Скорой», узнать, чем помочь, медики оказались под жесточайшим обстрелом и мы вместе с ними. Это было в 50-ти метрах от нас. Нас укрыла у себя в доме одна бабушка, - рассказывает Андрей. – Мы переждали обстрел, раздали продуктовые наборы, сели в машину и только отъехали, как военные Украины опять начали лупить и как раз по тому месту, где только что стояли мы.

При этом Андрей говорит, что будет продолжать оказывать помощь мирным жителям, часто рискуя своей жизнью. Ведь этим старикам порой больше некому помочь.

Мировая общественность продолжает не замечать, как шесть лет под миротворческие речи сначала Порошенко, затем Зеленского, стирают с лица земли Донбасс, как утюжат целые села, как люди остаются калеками. Сегодня ночью в Горловке была ранена целая семья, включая 13-летнего ребенка.

- Конца края этому не видно. Открываю окна, чтобы не вылетели, а ночи, когда можно поспать спокойно, такая редкость, - говорит пожилая жительница Горловки Елена. – Интересно, хоть кому-то в мире есть дело до нашего горя? Обсуждается что угодно – очередной вирус, курс доллара, а к нашей войне все давно привыкли и даже считают моветоном это обсуждать. Так и живем.

Чуть позже стало известно, что раненый в Сигнальном мужчина скончался в больнице.

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