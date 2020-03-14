2020-03-14T15:01:06+03:00
Политика

Донецкий волонтер Андрей Лысенко попал под обстрел ВСУ

ВСУ утюжат территории Республики тяжелой артиллерией
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Типичный вид домов дончан на линии соприкосновения.Типичный вид домов дончан на линии соприкосновения.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Сегодня, 14 марта, под обстрел в селе Сигнальном попал донецкий волонтер Андрей Лысенко. К слову, это уже не впервые в его благотворительной деятельности. До этого Андрей со своей командой попали под обстрел в поселке Зайцево и в Ясном. Но под такой мощный огонь попали впервые.

- Мы везли продуктовые наборы старикам, там очень много немощных людей, которые ждали нас и попали, - рассказывает волонтер "Комсомольской правде". – И вдруг начался обстрел.

Буквально за час до приезда Андрея в этом же селе осколочное ранение брюшной полости получил 85-летний мужчина – житель Сигнального. Осколок его настиг, когда он находился во дворе собственного дома. Мужчина госпитализирован в больницу Докучаевска.

Ранее «КП» рассказала о ранении трех жителей Горловки.

Кроме того, в Сигнальном повреждена ЛЭП и два жилых дома.

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Также повреждены три дома (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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