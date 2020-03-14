Рядом с КПП под Донецком тяжело ранен мирный житель
Сегодня днем получил тяжелое ранение в живот 84-летний мирный житель поселка Сигнальное под Донецком в результате минометного обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Сигнальное примыкает к северной окраине Еленовки. Недалеко располагается республиканский пункт пропуска. Его ежедневно пересекают десятки тысяч жителей. Сегодня украинские военные в 7.20 обстреляли Еленовку из гранатометов и 82-миллиметровых минометов. Было выпущено шесть мин со стороны Новотроицкого, где находится украинский КПП. А в 11:05 три мины прилетели на территорию Сигнального.
— В результате обстрела осколочное ранение брюшной полости получил мужчина, проживающий по адресу: улица Пушкина, 12, - сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. - Пострадавший в крайне тяжёлом состоянии доставлен в Докучаевскую центральную городскую больницу. За текущие сутки это уже четвертый мирный житель, получивший ранение в результате обстрела ВСУ.
Ранее «КП» рассказала о ранении трех жителей Горловки.
Кроме того, в Сигнальном повреждена ЛЭП и два жилых дома.
По информации управления Народной милиции ДНР, Сигнальное обстреляли боевики 28-й бригады ВСУ, которой командует Марченко.
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ИСТОЧНИК KP.RU