2020-03-14T14:34:55+03:00
Политика

Рядом с КПП под Донецком тяжело ранен мирный житель

Сегодня украинские силовики из 28-й бригады обстреляли из минометов поселки Еленовка и Сигнальное
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
По поселкам украинские силовики стреляли из минометов. фото: Пресс-центр штаба ООСПо поселкам украинские силовики стреляли из минометов. фото: Пресс-центр штаба ООС
Изменить размер текста:

Сегодня днем получил тяжелое ранение в живот 84-летний мирный житель поселка Сигнальное под Донецком в результате минометного обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сигнальное примыкает к северной окраине Еленовки. Недалеко располагается республиканский пункт пропуска. Его ежедневно пересекают десятки тысяч жителей. Сегодня украинские военные в 7.20 обстреляли Еленовку из гранатометов и 82-миллиметровых минометов. Было выпущено шесть мин со стороны Новотроицкого, где находится украинский КПП. А в 11:05 три мины прилетели на территорию Сигнального.

— В результате обстрела осколочное ранение брюшной полости получил мужчина, проживающий по адресу: улица Пушкина, 12, - сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. - Пострадавший в крайне тяжёлом состоянии доставлен в Докучаевскую центральную городскую больницу. За текущие сутки это уже четвертый мирный житель, получивший ранение в результате обстрела ВСУ.

Ранее «КП» рассказала о ранении трех жителей Горловки.

Кроме того, в Сигнальном повреждена ЛЭП и два жилых дома.

По информации управления Народной милиции ДНР, Сигнальное обстреляли боевики 28-й бригады ВСУ, которой командует Марченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В «черную пятницу» украинские военные бесновались - выпустили по ДНР более 300 снарядов, мин и гранат

В итоге трое жителей ранены, повреждены восемь домов, линии электропередачи и Васильевская насосная станция (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Донецкий волонтер Андрей Лысенко попал под обстрел ВСУ
Рядом с КПП под Донецком тяжело ранен мирный житель
На традиционном студенческом балу в Донецке выбрали «Короля» и «Королеву»
В ЛНР введен режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса
Коронавирус 2020: Украина не закроет пункты пропуска в Донбассе до решения по срокам верификации пенсионеров
В «черную пятницу» украинские военные бесновались - выпустили по ДНР более 300 снарядов, мин и гранат
В ДНР привезли тест-системы для обнаружения коронавируса
«Это не грипп!» В подконтрольном Киеву Краматорске госпитализировали маленькую девочку с подозрением на коронавирус
Погода на день в Луганске: 14 марта туман, дождь и похолодание до +10 градусов
Защитите от коронавируса себя сами! - Донецкий врач о ситуации с опасной инфекцией
В Горловке в результате обстрела ВСУ ранены трое жителей, среди них – ребенок
Погода на день в Донецке: 14 марта с утра дождик, до +12 градусов
«В их рисунках много ужаса и мало света»: В соцсетях запустили флешмоб в поддержку детей из обстреливаемого Зайцево
Украинские боевики пригнали в Донбасс 55 бронетранспортеров
Донецкий парк Щербакова лишится своего главного аттракциона
Донецкий футболист Алексей Мишин перешел в профессиональный клуб Крыма
В Донецке прекращен сбор денег смертельно больной Кире Головченко
С туристской из Китая, которая госпитализирована по подозрению в инфицировании коронавирусом - все в порядке!
Медики поместили на домашний карантин 14 жителей ЛНР с подозрением на коронавирус