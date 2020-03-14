2020-03-14T20:52:56+03:00
Политика

«Осколки от мины настигли во дворе дома!» От тяжелого ранения умер житель поселка под Донецком

84-летний Владимир Сиделёв получил ранения во время минометного обстрела, которое вели днем отморозки из 28-й бригады ВСУ
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Сегодня помимо жителя Сигнального получили ранения трое горловчан, в городе было повреждено 12 домов. Фото: dnr-sckk.ruСегодня помимо жителя Сигнального получили ранения трое горловчан, в городе было повреждено 12 домов. Фото: dnr-sckk.ru
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Сегодня отморозки из 28-й бригады ВСУ средь бела дня открыли огонь из минометов по поселку Сигнальное, расположенное к югу от Донецка. Осколки от мины настигли 84-летнего Владимира Сиделёва, когда он находился во дворе своего дома. Об этом «КП» рассказал волонтер Андрей Лысенко, который в этот момент привез в поселок гуманитарную помощь старикам. Пожилого мужчину увезли в больницу Докучаевска. Но тяжелые ранения оказались несовместимы с жизнью.

Стало известно, что у Владимира Сиделёва были множественные осколочные ранения грудной клетки, легкого, плеча и бедра.

Напомним, что всего за сутки ранения получили четыре жителя Республики. Трое из них — при обстреле Горловки.

В управлении Народной милиции ДНР отметили, что все сведения с приложением фото и видеоматериалов об этих преступлениях направлены представителям международных организаций, а также переданы в Генеральную прокуратуру Республики.

- Мы в очередной раз обращаемся к мировому сообществу и международным наблюдателям, которые находятся на территории нашей Республики, остановить кровопролитие мирных жителей и привлечь к ответственности украинских преступников, – заявили в УНМ.

Действительно, хочется надеяться, что каратели понесут наказание. Но при нынешней власти на Украине это остается благим пожеланием.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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