«Осколки от мины настигли во дворе дома!» От тяжелого ранения умер житель поселка под Донецком
Сегодня отморозки из 28-й бригады ВСУ средь бела дня открыли огонь из минометов по поселку Сигнальное, расположенное к югу от Донецка. Осколки от мины настигли 84-летнего Владимира Сиделёва, когда он находился во дворе своего дома. Об этом «КП» рассказал волонтер Андрей Лысенко, который в этот момент привез в поселок гуманитарную помощь старикам. Пожилого мужчину увезли в больницу Докучаевска. Но тяжелые ранения оказались несовместимы с жизнью.
Стало известно, что у Владимира Сиделёва были множественные осколочные ранения грудной клетки, легкого, плеча и бедра.
Напомним, что всего за сутки ранения получили четыре жителя Республики. Трое из них — при обстреле Горловки.
В управлении Народной милиции ДНР отметили, что все сведения с приложением фото и видеоматериалов об этих преступлениях направлены представителям международных организаций, а также переданы в Генеральную прокуратуру Республики.
- Мы в очередной раз обращаемся к мировому сообществу и международным наблюдателям, которые находятся на территории нашей Республики, остановить кровопролитие мирных жителей и привлечь к ответственности украинских преступников, – заявили в УНМ.
Действительно, хочется надеяться, что каратели понесут наказание. Но при нынешней власти на Украине это остается благим пожеланием.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Козни коронавируса: Авакова не пустят в Италию для защиты карателя Маркива, осужденного за убийство журналистов в Донбассе
Рассмотрение апелляции в суде Милана фактически заблокировано из-за карантина (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU