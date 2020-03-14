В 59-й бригаде ВСУ украли 150 бронежилетов и девять американских тепловизоров
В подразделениях киевских силовиков из-за регулярного воровства вооружения продолжаются проверки. В ходе одной из таких, в 59-й бригаде вооруженных формирований Украины обнаружили крупную недостачу. Военная комиссия недосчиталась 150 бронежилетов и девяти переданных Соединенными Штатами Америки тепловизоров. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.
- В ходе работы инспекции штаба оперативно-тактической группировки «Север» по проверке имущества ракетно-артиллерийского вооружения проходящей в подразделениях ВФУ перед ротацией из зоны «ООС», выявляются все более масштабные случаи хищения военного имущества и вооружения, - рассказал официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Он отметил, что украденные бронежилеты были поставлены в этом году взамен партии некачественных после нашумевшего скандала в СМИ.
- Для установления виновных за безвозвратно утраченное военное имущество должностных лиц руководство Генерального штаба назначило служебное расследование, - сказал Осадчий.
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ИСТОЧНИК KP.RU