Четыре солдата 59-й бригады ВСУ заразились коронавирусом
Военнослужащие вооруженных украинских формирований заразились коронавирусной инфекцией (COVID-19) на линии соприкосновения в Донбассе. Сообщается о четырех случаях. Об этом рассказали в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.
- Случаи заражения коронавирусом зафиксированы в подразделениях 59-й бригады ВСУ, где только в течение текущей недели на больничную койку попали четверо военнослужащих, - заявил офицер оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко.
В связи с этим в соседней 72-й бригаде проводят профилактику для предупреждения заболеваний. Для этого проводится флюорография военнослужащих.
В связи с большим количеством инфицированных на подконтрольной ВСУ территории для обсервации контактировавших с зараженными вирусом планируется использовать санатории, - говорит Филипоненко. - В Житомирской области помещен под карантин военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, который контактировал со скончавшейся от вызванного коронавирусом заболевания пенсионеркой из Радомышля.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Больше 170 солдат ВСУ госпитализированы с пневмонией
Только за двое суток число заболевших выросло второе (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»