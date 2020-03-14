Четыре солдата 59-й бригады ВСУ заразились коронавирусом

14 Март 2020 2020-03-14T18:37:35+03:00

Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР

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Военнослужащие вооруженных украинских формирований заразились коронавирусной инфекцией (COVID-19) на линии соприкосновения в Донбассе. Сообщается о четырех случаях. Об этом рассказали в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- Случаи заражения коронавирусом зафиксированы в подразделениях 59-й бригады ВСУ, где только в течение текущей недели на больничную койку попали четверо военнослужащих, - заявил офицер оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко.

В связи с этим в соседней 72-й бригаде проводят профилактику для предупреждения заболеваний. Для этого проводится флюорография военнослужащих.

В связи с большим количеством инфицированных на подконтрольной ВСУ территории для обсервации контактировавших с зараженными вирусом планируется использовать санатории, - говорит Филипоненко. - В Житомирской области помещен под карантин военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, который контактировал со скончавшейся от вызванного коронавирусом заболевания пенсионеркой из Радомышля.

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ИСТОЧНИК KP.RU