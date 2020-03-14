Больше 170 солдат ВСУ госпитализированы с пневмонией

14 Март 2020 2020-03-14T17:55:20+03:00

Об этом сообщили в НМ ЛНР

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В вооруженных формированиях Украины, расположенных на линии соприкосновения в Донбассе, бушует пневмония. Только за двое суток число заболевших выросло втрое - с полусотни до больше 170 солдат. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- Наряду с 93-й бригадой, вопрос распространения заболеваний пневмонией набирает обороты и в 46-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, - говорит официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий. - Из-за отсутствия необходимого количества медперсонала и медикаментов обычные простудные заболевания резко перерастают в воспаление легких.

Осадчий рассказал, что рост заболеваемости сохраняется, несмотря на установившуюся теплую погоду.

- Из-за низкой укомплектованности бригады личным составом военнослужащие вынуждены нести дежурство на передовых позициях по пять суток бессменно, не имея возможности своевременно обратиться за медицинской помощью, - сказал официальный представитель оборонного ведомства Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU