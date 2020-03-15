Два защитника Республики получили ранения
Двое военнослужащих Народной милиции получили ранения вследствие обстрела со стороны украинской армии на юге Республики.
- Украинские военные из 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ под командованием Олега Гончарука произвели обстрел с применением гранатометов и зенитных установок наших позиций в районе села Белая Каменка, – сообщили в Управлении Народной милиции (УНМ) ДНР. – В результате обстрела противника получили ранения два защитника Республики.
Всю ночь Донбасс сотрясался от взрывов тяжелой артиллерии. Дончане сообщают, что дома их подпрыгивали, а жителям прифронтовых районов пришлось опять спускаться в подвалы.
- Сегодня снова не спали. Мы в погреб залезли часов в 22-00, потом вылезли в час ночи от холода, просто очень холодно. Внучка опять сейчас с соплями, - рассказывает жительница Трудовских Светлана Осипова.
Все это происходит с молчаливого согласия западных партнеров Украины.
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ИСТОЧНИК KP.RU