2020-03-15T11:43:38+03:00
Политика

Украина начала применять 152-мм калибр для обстрелов Донбасса

Дончане провели бессонную ночь под огнем тяжелой артиллерии
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Украина продолжает утюжить безнаказанно Донбасс.Украина продолжает утюжить безнаказанно Донбасс.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Украинские силовики за минувшие сутки 34 раза нарушили режим прекращения огня. Дончане сообщают про очередную бессонную ночь и работу тяжелой артиллерии.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) составило 34 раза, – сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 271 единица.

Под огнем традиционно районы «Вольво-центра», поселков Еленовка, Жабичево, Старомихайловки и шахты «Трудовская», сел Васильевка, Веселое, Сигнальное; на горловском – район поселка шахты имени Гагарина.

При обстрелах применялись 152 и 122-мм артиллерийские орудия, минометы калибром 120 и 82 мм, вооружение БМП и БТР, зенитные установки, гранатометы. Впервые с января Украиной применялись 152-мм калибры орудий.

Вчера была ранена целая семья в Горловке, от тяжелых ранений погиб 84-летний житель Сигнального.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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