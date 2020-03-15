Украина начала применять 152-мм калибр для обстрелов Донбасса
Украинские силовики за минувшие сутки 34 раза нарушили режим прекращения огня. Дончане сообщают про очередную бессонную ночь и работу тяжелой артиллерии.
- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) составило 34 раза, – сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 271 единица.
Под огнем традиционно районы «Вольво-центра», поселков Еленовка, Жабичево, Старомихайловки и шахты «Трудовская», сел Васильевка, Веселое, Сигнальное; на горловском – район поселка шахты имени Гагарина.
При обстрелах применялись 152 и 122-мм артиллерийские орудия, минометы калибром 120 и 82 мм, вооружение БМП и БТР, зенитные установки, гранатометы. Впервые с января Украиной применялись 152-мм калибры орудий.
Вчера была ранена целая семья в Горловке, от тяжелых ранений погиб 84-летний житель Сигнального.
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ИСТОЧНИК KP.RU