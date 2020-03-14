2020-03-14T16:03:40+03:00
Политика

Коронавирус 2020: 16 марта Украина может закрыть пункт пропуска в Станице Луганской

Об этом сообщили в МГБ ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: facebook.comФото: facebook.com
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Хоть и в Совете нацбезопасности Украины заявляли о том, что о закрытии пунктов пропуска на линии разграничения в Донбасс решении не принято, в министерстве государственной безопасности Луганской Народной Республики сообщили, что Киев рассматривает возможность закрытия КПП в Станице Луганской из-за угрозы распространения коронавируса (COVID-19).

- По имеющейся информации, украинская сторона планирует закрыть ряд пунктов пропуска на линии разграничения, в том числе рассматривается возможность закрытия контрольного пункта въезда-выезда «Станица Луганская» с 16 марта, - говорится в сообщении МГБ Республики.

Поэтому жителям ЛНР стоит взвешенно подходить к планированию поездок за пределы Республики.

Напомним, что в Луганской Народной Республике введен режим повышенной готовности из-за угрозы коронавирусной инфекции. Глава государства подписал распоряжение, в котором говорится, что до конца месяца запрещается проведение мероприятий с участием больше 50 человек

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ИСТОЧНИК KP.RU

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