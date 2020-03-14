Коронавирус 2020: 16 марта Украина может закрыть пункт пропуска в Станице Луганской
Хоть и в Совете нацбезопасности Украины заявляли о том, что о закрытии пунктов пропуска на линии разграничения в Донбасс решении не принято, в министерстве государственной безопасности Луганской Народной Республики сообщили, что Киев рассматривает возможность закрытия КПП в Станице Луганской из-за угрозы распространения коронавируса (COVID-19).
- По имеющейся информации, украинская сторона планирует закрыть ряд пунктов пропуска на линии разграничения, в том числе рассматривается возможность закрытия контрольного пункта въезда-выезда «Станица Луганская» с 16 марта, - говорится в сообщении МГБ Республики.
Поэтому жителям ЛНР стоит взвешенно подходить к планированию поездок за пределы Республики.
Напомним, что в Луганской Народной Республике введен режим повышенной готовности из-за угрозы коронавирусной инфекции. Глава государства подписал распоряжение, в котором говорится, что до конца месяца запрещается проведение мероприятий с участием больше 50 человек
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ДНР привезли тест-системы для обнаружения коронавируса
Об этом сообщили в Минздраве (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»