В ЛНР введен режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса
Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ «О введении режима повышенной готовности» из-за угрозы коронавируса. Теперь все, кто прибывает из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на две недели.
Также они должны сообщить на горячую линию Минздрава о возвращении, месте, датах пребывания за рубежом и контактную информацию.
- Запретить въезд на территорию Луганской Народной Республики граждан с повышенной температурой тела и респираторными симптомами, прибывающих с Украины и территории Луганской Народной Республики, временно подконтрольной Украине, не имеющих регистрации в Луганской Народной Республике, - говорится в одном из пунктов указа Главы ЛНР.
Все работодатели в ЛНР должны обеспечить измерение температуры тела работникам с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.
До 31 марта запрещается проведение массовых мероприятий с участием больше 50 человек. С полным текстом указа можно ознакомиться здесь.
Горячая линия Минздрава - 0642 92-05-10
Читайте также
Коронавирус 2020: Украина не закроет пункты пропуска в Донбассе до решения по срокам верификации пенсионеров
Украинские бесы войны собираются ввести карантин на линии разграничения с ДНР и ЛНР (подробнее)
Тем временем
Медики поместили на домашний карантин 14 жителей ЛНР с подозрением на коронавирус
Где они могли бы заразиться вирусом covid-19 неизвестно (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU