В ЛНР введен режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса

14 Март 2020 2020-03-14T13:01:04+03:00

До конца месяца запрещается проведение мероприятий с участием больше 50 человек

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Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ «О введении режима повышенной готовности» из-за угрозы коронавируса. Теперь все, кто прибывает из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на две недели.

Также они должны сообщить на горячую линию Минздрава о возвращении, месте, датах пребывания за рубежом и контактную информацию.

- Запретить въезд на территорию Луганской Народной Республики граждан с повышенной температурой тела и респираторными симптомами, прибывающих с Украины и территории Луганской Народной Республики, временно подконтрольной Украине, не имеющих регистрации в Луганской Народной Республике, - говорится в одном из пунктов указа Главы ЛНР.

Все работодатели в ЛНР должны обеспечить измерение температуры тела работникам с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

До 31 марта запрещается проведение массовых мероприятий с участием больше 50 человек. С полным текстом указа можно ознакомиться здесь.

Горячая линия Минздрава - 0642 92-05-10

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ИСТОЧНИК KP.RU